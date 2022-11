Helt fra vi blir født har vi en seksualitet. Denne utvikles og varierer i styrke gjennom livets løp. Du har kanskje opplevd at tanken på noe gjør deg litt ekstra opphisset. Kanskje det er rumper, bh, lær eller føtter?

Ja, da kan du ha en fetisj.

Fetisjisme handler om et tenningsmønster hvor man opplever best, eller kun, tilfredsstillelse når enkelte ting eller objekter er tilstede. De fleste tenker kanskje på fot-fetisj når de hører ordet fetisj, men fetisj kan være mye mer enn det. Et eksempel på en mer allment akseptert fetisj er tiltrekning mot pupper. Det er såpass vanlig at det ikke ses på som en fetisj lenger, men fyller «kriteriene» som ligger til grunn for en fetisj.

For det har vært, og er fortsatt, mye skam knyttet til fetisjer. Vi skal faktisk ikke lenger tilbake enn til 2010 før Helsedirektoratet bestemte seg for å fjerne fetisjer som diagnose. Først i 2018 fjernet WHO fetisjisme og BDSM som diagnoser fra den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. Seksuelle tiltrekninger som er ulovlige, som mot barn og dyr, er derimot ikke fjernet.

Hva vi tennes av styrer vi ikke selv og for noen kan fetisjer være vanskelige å ha. Det kan komme av skam innenfor eller utenfra, eller en følelse av ensomhet. For noen er tiltrekningen ulovlig å etterleve. I slike tilfeller er det hjelp å få, for eksempel i form av samtaleterapi. Det finnes mange forskjellige fetisjer med mange forskjellige navn. Et eksempel er nebulofili, altså å tenne på tåke, eller dendrofili – å tenne på trær.

I dagens samfunn er situasjonen helt annerledes enn den var før. Det er mye mer som er godtatt og mindre som blir sett «rart på» i dag. Mye av dette er knyttet til kunst, medier, filmer også videre, som kan ha bidratt til at det er lettere å være åpen om fetisjer. Det er likevel mange som fortsatt sliter med skam og stigma rundt egne fetisjer.

Det finnes ingen tydelig forklaring på hvorfor noen har en fetisj og andre ikke. Noen forskere tror at vi lærer disse seksuelle tenningsmønstrene omtrent på samme måte som vi lærer språk. Hypoteser som at personer med fetisjer har opplevd traume i barndommen stemmer ikke, og fetisjer anses heller ikke å være kulturelt betinget. Fetisjer har, som alt annet, en veldig lang historie og vi kan se lignende tegn langt tilbake forbi grekerne sin tid.

Å utforske seksualiteten sammen med andre er også fint og sunt, men da er det viktig å ha god kommunikasjon, snakke om hva du ønsker å prøve, og forberede deg på at det ikke nødvendigvis er noe partneren din vil være med på. Hvis dere tenker å utforske, bli enige om grensene deres og sikre et kontinuerlig samtykke ved bruk av sikkerhetsord og tegn.

Det er helt normalt å ville utforske og prøve nye ting. For mange starter utforskelsen av seksualitet og kink på internett. Porno er en arena for utforskelse, men det finnes mye ulike informasjon der ute og det er, som alltid, viktig å være kildekritisk.

BDSM er en veldig kjent form for seksuelt samspill og er for mange også en fetisj. Det er lett å tenke på «redroom» fra Fifty Shades of Grey-filmene eller personer ikledd fullt lærutstyr. Det er i stor grad slik media fremstiller det, men BDSM handler i hovedsak om rollespill med maktforhold, der en part har en dominerende rolle overfor den andre. Slagordet til BDSM-foreningene er faktisk «sunn, sikker og samtykkende», noe som understreker nøkkelen innen all type sex: samtykke, trygge relasjoner og gjensidig lek. For å kunne praktisere BDSM er det viktig at begge parter ønsker å være med, er trygge på hvor hverandres grenser går og kan si ifra om det blir for mye. På den måten kan en praktisere sikker og god sex!

Veldig mange har en eller annen form for fetisj. Kanskje du møter en person med en fetisj du ikke har vært borti før? Husk å spørre før du utforsker noe nytt med andre, så kan dere begge få en god fetisj-opplevelse!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Kommentarer

kommentarer