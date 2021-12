Regjeringen vil nå gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån, skriver VG. Av disse blir 1200 kroner gjort om til stipend.

– Vi har sagt over litt tid at vi følger strømprisene tett. Vi er smertelig klar over at de høye prisene også slår inn for mange studenter. Det har de også selv vært klare på. Nå åpner vi for at de som trenger det kan få hjelp, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Helena Haldorsen, leder i Velferdstinget Vest (VT) er positiv til regjeringens vedtak om støtte.

– Det er dette vi ba om. Selvfølgelig kunne en større andel vært stipend, men det er bra at de har kommet med en løsning, sier Haldorsen.

Hun viser til at flere andre grupper i samfunnet får støtte de ikke trenger å betale tilbake, mens studentene må ta opp lån.

Halvorsen er også tydelig på at det ikke er en langsiktig løsning, og legger til at det er usikkert hvor lenge de høye strømprisene vil vare.

Lederen håper likevel at tiltaket kan gjøre en forskjell for studentene som trenger det.

– Jeg håper dette betyr at flere studenter skrur på varmen igjen, sier hun.

