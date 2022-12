Du har hørt det før. Norske studenter får det trangere og trangere. Studiestøtta rekker til mindre og mindre, og er ingen match for strømpriser og inflasjon. Heltidsstudenten ligger på sotteseng, og trekker snart sitt siste sukk.

Regjeringa fortsetter å overse studentene, i spissen en statsråd som hverken ser ut til å forstå seg på eller bry seg stort om utfordringene studentene møter. Det lille ekstra som kommer i neste års statsbudsjett, er allerede spist opp av prisøkningene.

Og likevel skjer det ingenting, i år etter år. Noen tusenlapper her, noen studentboliger der, men ingen ekte forbedringer.

Det er åpenbart uenighet der, men blant alle oss andre som ikke er i studentpolitkken, bare dette: Øredøvende stillhet.

Det er ikke rart studentpolitikerne er oppgitte, når de i periode etter periode presser på for skikkelige endringer, men blir avspist med de samme løftene og de samme unnskyldningene i ny forkledning.

I den konteksten er det lett å forstå gårsdagens vedtak i Studentparlamentet. Det kan framstå korttenkt og populistisk, men i bånn ligger nok en grundig frustrasjon mot et system som ikke virker å være på vår side. Det kan virke håpløst å vinne en endelig seier om studentenes levekår, og man tyr derfor til mer og mer ekstreme virkemidler.

Likevel framstår det hele så hult. Vedtaka i Oslo forrige uke og Bergen denne har foreløpig fått lite annen oppmerksomhet enn et fnys fra statsråden sjøl. Ellers har det kommet fram lite annet enn utsagn fra det studentpolitiske miljøet.

Det har vært den rådende stemninga i studentmiljøet lenge.

Vi sitter apatiske og lar noen få ambisiøse sjeler gjøre jobben for oss. Vi humrer for oss sjøl når de vedtar noe som er litt for dumt. Vi støtter vel stort sett opp om saken, men bare i tanken. I praksis gjør vi ingenting.

Og slik ender vi opp i denne situasjonen. Det kan sjølsagt hende at vedtaka får nok oppmerksomhet til at noe skjer, men all erfaring tilsier at debatten dør ut etter noen dager, uten at vi har oppnådd noe som helst. I verste fall er det skadelig for saken.

