Plutselig var tiden kommet. Du befinner deg i Bergen, med et rykende ferskt eksemplar av Studvest foran deg. Kanskje du nå har ditt aller første møte med studentlivet og den beryktede fadderuken. Kanskje gleder du deg, kanskje er du litt spent, eller kanskje vil du bare få det overstått.

Denne sommeruken, som skal sparke i gang studieåret, får mye oppmerksomhet. Hvert år meldes det om studenter som opplever ubehagelig drikkepress, naboer som klager på feststøy og parkgåere som forgjeves oppfordrer de festglade studentene til å rydde etter seg i Nygårdsparken.

Men fadderuken, til tross for et tidvis dårlig rykte, er et av de beste tiltakene for studentens velvære. Du, som ny student, har en gyllen mulighet til å få en pangstart på den svært viktige sosiale delen av studielivet. Fadderuken er nemlig en ganske spesiell uke, hvor tusenvis av nye studenter samles med det ene formålet å bli kjent med hverandre. Så herlig enkelt.

Viktigheten av dette må ikke undervurderes. Shot-undersøkelsen fra 2018, gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Bergen, viste at 23 prosent av studentene ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Fra Shot-undersøkelsen i 2021 hadde dette tallet økt til 44 prosent, sterkt preget av pandemien.

At folk flest trenger sosial kontakt i hverdagen, er en kjensgjerning. Studenter må bli kjent med studenter for å ha det bra i hverdagen. Fadderuken er en ypperlig anledning til å knytte bånd med helt nye ansikter – ansikter som skal omgi deg de neste årene.

Med den første normale fadderutgaven på to år, er det opp til deg å utnytte disse dagene. Ha det moro, bli med, inviter, tør å være dum, men vær grei mot dine medstudenter. Bidra til at uken blir en god opplevelse, for alle.

For fadderuken skal være vel så hyggelig om du ikke drikker alkohol, eller om du ikke ønsker mer. En undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra Vinmonopolet, viste at om lag én av tre studenter har følt seg presset til å drikke mer enn de er komfortable med. Bidra til at dette tallet blir lavere.

Fadderuken skal også være hyggelig når den forflytter seg fra festen til soverommet. I denne utgavens seksualspalte skriver medisinstudentene Magnus og Marie om seksuelt samtykke, og dets tre faser. Ingen skal få grensene sine overskredet.

Så kan disse dagene bli slik den kan og bør være – en herlig uke for alle nye studenter. Sett pris på menneskene rundt deg som gjerne vil bli kjent, og bruk fadderuken for det den er verdt. For til tross for dens feil og mangler, forblir fadderuken livsviktig.

Studvest ønsker deg en god uke og velkommen til Bergen. Vi gleder oss til å lage mye god journalistikk for deg!

