Regjeringen vil foreslå for Stortinget en omfattende pakke med økonomiske tiltak for å motvirke konsekvensene av pandemien i samfunnet.

Det omfatter blant annet at universiteter, høyskoler og fagskoler får 100 millioner kroner til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien, skriver regjeringen i en pressemelding.

I tillegg får studentsamskipnadene 40 millioner kroner til å sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

– Pandemien slipper ikke taket og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Med forbehold om Stortingets vedtak vil regjeringen følge opp med å tildele pengene så snart Stortinget har vedtatt tiltakspakken. Da vil de også komme tilbake til hvordan midlene fordeles mellom institusjonene og samskipnadene.

