Selskapet AquaDemica AS har inngått samarbeid med studentsamskipnaden Sammen om å få bygget flytende studentboliger.

AquaDemica-partner Eystein Lyche sier til BA at deres mål er å skape et tilbud til studenter med leiepriser som studentene kan leve med.

Til nå er det planlagt 516 studentboliger på Dokken i Bergen. De skal alle være identiske, ha eget bad og kjøkken og romme 24 kvadratmeter.

– Fordelen med å være flytende er at vi verken skal rive eller bygge nytt. Vi endrer ikke infrastrukturen som man gjør når man bygger på land, sier Lyche.

Mål om 2000 nye boliger innen 2030

Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, sier til BA at alle gode ideer hvor man får flere studentboliger i sentrum er velkomne, men med forbehold om at det er teknisk gjennomførbart.

– Jeg er positiv til alle ideer som kan gi flere sentrumsnære studentboliger. Forutsetningen for et slikt prosjekt er at det er teknisk gjennomførbart og at det er mulig å realisere de med en husleie som ligger på det nivået vi tilbyr ellers i Bergen, legger hun til i en tekstmelding til Studvest.

FLERE STUDENTBOLIGER. Amalie Lunde, styreleder i SAMMEN, er positiv til flere studentboliger. FOTO: Sammen

Hun legger til at det er et behov for flere studentboliger i Bergen. I høst var dekningsgraden på 13 prosent, mens målet til Sammen er å bygge 2000 nye boliger innen 2030. Hvis det blir gjennomført vil dekningsgraden være på 20 prosent.

Tidligere i år skrev Studvest om de nye planene for studentboliger i Neumanns gate 1, hvor kommunen ønsker å selge en stor sentrumsbygning til Sammen.

Kommentarer

kommentarer