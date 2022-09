Nelly Moar på Kulturhuset

NELLY MOAR. Nelly Moar spilte i første etasje på Kulturhuset torsdag. FOTO: Mads H. Halvorsen

Mange har møtt opp på Kulturhuset når tidligere Griegakademietstudent Nelly Moar entrer scenen. Det er tar ikke lang tid før vi skjønner hvorfor: Moar har en sylskarp vokal og en supersjarmerende utstråling. Det er ingenting som ikke skriker «popstjerne» av denne jenta. Koristene og bandet hun har med seg på scenen gjør at hele sceneshowet ser helproft ut.

Det spres en deilig RnB-vibe i hele rommet, og det danses og synges med over en lav sko. Navnet Nelly Moar er det bare å notere seg, det er nok ikke lenge til hun står på langt større scener enn på Vill Vill Vest.

SELMA TURIDDATTER

Hammok på Kvarteret

HAMMOK. Vestfold-bandet Hammok lagde show på Kvarteret. Her lager bassist Ole Benjamin Thommasen god stemning på scenen. FOTO: Mads H. Halvorsen

Hardcore-bandet har dagen før de står på scenen blitt nominert til Årets Urørt. Det er ikke mange publikummere som har møtt på opp Tegleverket denne kvelden, men de som er tilstede får en en energibombe av en konsert. Første rad tar ansvar og danser og headbanger som om livet sto på spill. «Vi føler oss så jævlig hjemme her i Bergen» roper vokalist Tobias Osland fra scenen, til tross for at det er første gang guttene besøker byen. Det er det likevel lett å tro på – det er ingen andre en Hammok som eier Tegleverket denne halvtimen.

At det ikke er mange i publikum, ser ikke ut å plage bandet nevneverdig, som heller oppfordrer publikum til å trekke nærmere scenen, noe de med glede gjør. Istedenfor neste treningsøkt, stell deg heller på første rad på neste Hammok-konsert. Da får du et heidundranes show i tillegg til treningen.

SELMA TURIDDATTER

GKR på Kulturhuset

IKKE SÅ STILLE. GKR ga streng beskjed til publikum at det var dansing som gjaldt. Selv levde han opp til egne ord. FOTO: Mads H. Halvorsen

De gjenkjennelige «G-G-G-G-K-R» lyder over høyttaleranlegget i det islandske GKR entrer scenen. «Dere kom vel ikke hit for å stå stille?» spør GKR, og gjør det samtidig klart at det skal i hvert fall ikke han. Innsatsen på scenen er upåklagelig, til tross for et litt labert publikum i starten.

Stemningen dras betraktelig opp når bergensartisten Gabifuego kommer på scenen og bidrar med sangen «HIMINN». Om publikum var i tvil tidligere, er det nå helt tydelig at det ikke er noen muligheter til å stå stille. GKR og Gabifuego danser nede blant publikum og bidrar til å løfte energinivået hele resten av konserten.

SELMA TURIDDATTER

Matte Juno på Kvarteret

MATTE JUNO. Matte Juno, alias Mathias Haukjem, fylte opp Tivoli på Kvarteret. FOTO: Mads H. Halvorsen

Mathias Haukjem står bak soloprosjekt Matte Juno, men hadde likevel god hjelp fra andre i Welhaven Kollektiv på scenen torsdag kveld. Konserten har en forsiktig start, men etter Haukjem minner publikum på at det er «lov å komme litt nærmere, altså», virker det som ting faller på plass. Konserten omgjør Tivoli-scenen til en drømmende oase, kombinert med et kult indiepreg. Under låten «August» er det vanskelig å gjøre annet enn å drømme seg tilbake til sensommeren og kveldene du aldri ville skulle ende.

SELMA TURIDDATTER

Daman Shurek på Victoria

RUMPETASKE. «Er det noen her som har sånn rumpetaske? Kan de rekke opp en hånd? Da er dette en fuck you til deg!» ropte Daman Shurek fra scenen.

På Victorias knøttlille scene spilte artisten med festivalens kanskje mest aktuelle ordspill som navn. Daman Shurek er ikke et rockeband for de med sarte sjeler eller underliggende hjerteproblemer. Etter at bandet gikk på klokken 21 fulgte en halvtime med ørevrengende og deilig bråk. Sint bass, enda sintere trommer og en gitar som minnet om lyden fra en døende hest, ble sendt mot publikum med tilsynelatende voldelige intensjoner. Konsertopplevelsen ble dermed en blanding av ubehag, velbehag og følelsen av å bli sprengt i filler. En konsertopplevelse vanskelig å glemme; på godt og vondt. Har du innestengt aggresjon, men vil unngå en middels lang fengselsdom? Dra på Daman Shurek konsert!

MADS HARAM HALVORSEN

Cherie Mwangi på Rommet

CHERIE MWANGI. «For all my sisters in the club!»

Med lokalet Rommet fyllt opp til randen av folk, var det tid for Oslo-rapperen Cherie Mwangi. Fra første stund utstrålte 22-åringen en attitude og selvtillit på scenen som mange kun kan drømme om. Showet gjenspeilet seg i artistens personligheten, og her var det nærmest umulig å stå stille. Spesielt under sangene «Sis» og «Handsfree».

Det er tydelig at Mwangi har en høne å plukke med enhver norm som krangler med kvinners rett til å gjøre som de vil. Mwnagi proklamerte flere ganger under showet at hun vil være en representant for at jenter i rapmiljøet kan kle, si og gjøre hva de vil uten å bli dømt; og det er ingen tvil om at Mwangi er en som passer inn i denne sjangeren.

MADS HARAM HALVORSEN

