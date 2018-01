1. februar er fristen for å søke utveksling. Ikke gjør noe du kommer til å angre på resten av livet. Ikke bli i Bergen.

Et forhold burde uansett tåle litt avstand. Om det blir slutt er sjansen stor for at du møter noen mer eksotisk i det store utland.

Stresset for deltidsjobben? Si opp! Hva vil du helst fortelle barnebarna om? Det semesteret du råtnet bort i en meningsløs deltidsjobb, eller semesteret du ble tan og fant deg sjæl i Malaysia?

Er studentøkonomien litt trang? Norge er verdens dyreste land. Du får mer øl for penga i utlandet. Det smaker også mye bedre enn Hansa.

Og hva er det verste som kan skje? Ett semester med mindre regn?

Så ikke drit deg ut, søk utveksling før 1. februar.

PS: Utveksling gir deg også unike erfaringer og nye faglige perspektiver. Kommunikasjon og samarbeid på andre språk, og på tvers av kulturer, er en viktig del av utdanningen. Slik kulturell og språklig kompetanse gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Sosiale- og akademiske bånd som knyttes mellom norske og internasjonale studenter fremmer læring på andre måter enn studiepoeng kan måle. Utveksling vil gi deg en bedre utdanning.

