Nå kan utvekslingstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) få penger for å reise miljøvennlig på utveksling i Europa. HVL er den første institusjonen som innfører et slikt tilbud til sine studenter i Norge.

Rett før jul vedtok Høgskulen på Vestlandet (HVL) å innføre et nytt miljøstipend. Stipendet skal dekke utgifter til miljøvennlig transport, som buss og tog, for studenter som ønsker å reise mer miljøvennlig når de skal på utveksling.

– Dette viser at HVL tar klima på alvor, sier leder for Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore.

Han forteller at miljøstipendet ble enstemmig vedtatt som en resolusjon i Studenttinget tilbake i oktober 2019, og at de har vært i tett dialog med høgskolen gjennom hele prosessen.

– Vi må legge til rette for at studenter som ønsker å reise miljøvennlig kan gjøre det.

Studenter som ønsker å søke om stipendet må reise gjennom Erasmus+-programmet og kunne dokumentere at de reiser miljøvennlig. Studentene får tilslag på stipendet før de drar. Pengene blir utbetalt etter at de kommer hjem og leverer dokumentasjon.

Stipendet skal gjennom to prøveperioder, der man kan søke om ti stipender til høsten og ti stipender til våren 2021. Hvert stipend er på 2000 kroner.

Pengene blir hentet fra HVL sitt eget budsjett, og om det er stor interesse kan det være aktuelt å utvide i fremtiden.

Viljen, men ikke ressurser

Siri Skeie Dervo går andre året på sykepleien ved HVL og vurderer å dra på utveksling til høsten. Hun er vegetarianer og veldig opptatt av miljøet. Det nye stipendet tar hun i mot med åpne armer.

– Dette er et kjempegodt tiltak. 2000 kroner kan gjøre mye for det totale budsjettet. Jeg ville nok valgt fly fremfor tog på grunn av lommeboken, før denne muligheten dukket opp.

Dervo påpeker at fly dessverre er en mye billigere reisemåte enn tog og buss i 2020, generelt sett. På et stramt studentbudsjett er det ikke alltid mulighet til å tenke på miljøet.

– Tog og buss er mer tungvint, men man opplever jo mye mer på reisen enn man gjør i et fly. Man reiser gjennom mange land og kulturer som man ellers bare ser fra luften.

GLADE. Henrik og Siri er glade for at Høgskolen nå viser at de bryr seg om miljøet.

To fluer i en smekk

– Vi har som mål at 20 prosent av våre studenter skal dra på utveksling og ønsker at flere velger miljøvennlige måter å komme seg ut på, forteller Elin Kvaale.

Hun er nestleder ved avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon på HVL, som sitter med ansvaret for utveksling på skolen. Regjeringen har vedtatt at 20 prosent av Norges studenter i 2020 skal reise på utveksling, mens HVL har bærekraft som en av sine kjerneverdier.

– Det er mer miljøvennlig å reise på utveksling gjennom Erasmus i Europa enn det er å reise til for eksempel Australia. Vi ønsker dermed å få flere til å søke gjennom Erasmus, og dette miljøstipendet er et insentiv for å gjøre nettopp dette.

I 2018 reiste 13 prosent av studentene ved HVL på utveksling. Av disse reiste det ut 60 studenter via Erasmus. Tallene for 2019 kommer i februar.

Studenttinget ønsker også at flere skal reise på utveksling, og tror stipendet vil hjelpe både miljøet og i å nå 20 prosent utvekslingstudenter.

– Jeg håper at det kan inspirere studenter som har tatt et standpunkt om å ikke dra på utveklsing av hensyn til miljøet, til å likevel reise ut, sier Tjore.

SPENT. Elin Kvaale håper på stor interesse blant studentene for det nye miljøstipendet.

Klimakamp?

Tjore og Studenttinget er klar på at klimautslippene i akademia må ned. Samtidig som han observerer at utdanningsinstitusjonene blir mer og mer bevisst på dette.

– Alle har et ansvar, også vi studenter. Og nå har HVL gitt oss muligheten til å velge grønnere.

HVL er nå den første institusjonen som innfører et slikt tilbud til sine studenter i Norge.

– Vi håper nå at det skal oppstå en klimakamp mellom utdanningsinstitusjonene der for eksempel UiB eller NHH kommer på banen med enda bedre tiltak.

På spørsmål om HVL vil anbefale andre utdaningsinstitusjoner til å følge etter, svarer Kvaale at hun ikke skal legge seg opp i hva andre skoler gjør.

– Men det hadde vært kjekt om flere gjorde det.

Kommentarer

kommentarer