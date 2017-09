Høgskolen ønsket ikke politikk på campus

FRIR TIL STUDENTENE. De politiske partiene fikk stå på stand i to dager før valget. FOTO: BEATE FELDE

Men de ombestemte seg dagen etter at Studvest tok kontakt.

– Det virker som om høgskolen er redd for å få ubalanse, gjennom at noen partier står her oftere enn andre. Men det føler vi ikke på selv, sier Tobias Otterstad fra Høyres studenter.

Otterstad og flere ledere fra studentpartier i Bergen reagerer på at de ikke får stå på stand når de selv ønsker det. Da Johanne Vaagland fra Høyden SV tok kontakt med Høgskulen på Vestlandet (HVL), svarte høgskolen på mail at «denne forespørselen må vi avslå, da vi ikke ønsker å ha stands av politisk karakter i våre lokaler».

Likevel ga høgskolen tillatelse til at alle partiene skulle få stå samlet i to dager før valget.

– Men da har vi jo ikke fått ordentlig tillatelse. Dette er bare et unntak fra regelen, sier Johanne Vaagland fra Høyden SV.

Betingelsen for at Vaagland og Høyden SV skulle få stå på stand var at alle partiene ble invitert.

– Urettferdig for studentene

Høgskolen sier at de unngår stands blant annet fordi det kan bli forstyrrende for studentene.

– Policyen vår er i utgangspunktet at det ikke er fritt fram for politiske og kommersielle aktører å stå på stand inne i bygget vårt. Det blir fort blir trengsel ved inngangspartiet, forteller Helge Olsen, kommunikasjonsansvarlig ved HVL.

Dette synes studentpolitikerne er dumt for studentene.

– Det er urettferdig for studentene på HVL at de ikke får den samme muligheten til å engasjere seg politisk som studentene ved Universitetet i Bergen (UiB). På UiB er det mye lettere for oss å stå på stand, sier Otterstad fra Høyre.

Han påpeker politiske partier også har studentorganisasjoner, og at det er en god mulighet for studenter til å delta i et sosialt fellesskap.

Denne forespørselen må vi avslå, da vi ikke ønsker å ha stands av politisk karakter i våre lokaler. Seksjon for arealforvaltning, HVL.

Studentpartiene ser ikke problemet

– Men dere får jo stå på stand i dag. Hvorfor er dere misfornøyde?

– For å markere valgkampen er det fint å stå sammen med de andre partiene, men resten av året ønsker vi å stå på stand for å rekruttere medlemmer og promotere vår politikk, sier Vaagland fra SV.

Hun mener det er vanskeligere for studentene å komme bort for å diskutere politikk og stille kritiske spørsmål til politikerne når de er flere partier som sloss om oppmerksomheten.

– Hvor ofte SV vil stå her er helt opp til dem, og hvor mye ressurser de velger å bruke på det. Det er ikke noe som påvirker oss eller som vi har noe problem med, sier Otterstad fra Høyre.

De to mener begge at det ikke er et problem om noen partier er mer synlige enn andre på HVL.

– SV får mer ut av å stå en dag på HVL enn på NHH, mens for Høyre er det kanskje motsatt, påstår Vaagland og får et bekreftende nikk fra Otterstad.

Endrer praksis

Dagen etter at Studvest først tok kontakt med HVL, tok de igjen kontakt og fortalte at de har bestemt seg for å myke opp reglene.

– Registrerte studentpartier vil kunne stå på stand på høgskolen, men må selvfølgelig sende forespørsel om dette til arealforvaltningen, sier kommunikasjonsansvarlig Olsen.

Olsen forteller videre at de har ønsket å ha alle partiene representert samtidig under valgkampen, men at studentpartiene nå får mulighet til å søke som ordinære studentforeninger om standplass.

– Vi ønsker å ha politisk aktivitet blant studentene våre, avslutter Olsen.