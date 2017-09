Luise måtte senke prisen for å få leietakere under sykkel-VM

IKKE SKUFFET. Selv om Luise Salte får mindre penger enn hun hadde tenkt seg, ser hun på mesterskapet som en god mulighet til å reise bort. FOTO: JOHANNES HÖGHÄLL JOHNSSON

I forkant av mesterskapet trodde mange at utleie på Airbnb skulle bli en gullgruve. Likevel er det mange som ennå ikke har fått napp på siden.

– Jeg visste at jeg ikke kom til å få 100.000 kroner, men jeg trodde kanskje at jeg skulle få litt mer enn det jeg har fått, forteller Luise Salte.

Hun er student ved Universitetet i Bergen og skal leie ut leiligheten sin under sykkel-VM. Tidligere i sommer leide hun ut leiligheten sin på utleienettstede Airbnb, og den erfaringen gjorde at hun fikk blod på tann.

Studenten har imidlertid ikke fått så høy pris som hun hadde tenkt under mesterskapet. Hun måtte nøye seg med å sette ned prisen til 973 kroner døgnet, etter at annonsen hadde ligget ute i to måneder.

– I utgangspunktet ønsket jeg å få 1200 kroner per døgn, og 1500 den siste helgen, sier hun.

Mye ledig

Mesterskapet varer fra 16–25 september, og har av arrangørene blitt kalt for det «det største arrangementet som noensinne har funnet sted på Vestlandet». Det ble spekulert i at det ville komme 500.000 tilskuere i forbindelse med arrangementet.

Likevel viser et søk på Airbnb fredag den 1. september at det fremdeles er hundrevis av ledige rom på nettsiden den aktuelle uken.

– Vi opplever at forventningene ble for høye, kommenterer Oscar Hellenes, gründer i utleietjenesten Key Butler, som hjelper folk å leie ut via Airbnb.

Ifølge Hellenes begynte jungeltelegrafen å gå da mediene først spekulerte i at det kunne komme 500.000 tilskuere.

Dette med privat innkvartering har vært overdrevet og forskjellige aktører har hausset hverandre opp. Ole Warberg, reiselivsdirektør for Bergen Reiselivslag.

– Har blitt opphausset

Også Ole Warberg, som er reiselivsdirektør for Bergen Reiselivslag, tror det har vært overvurdert hvor mye man kan tjene på utleie.

– Dette med privat innkvartering har vært overdrevet og forskjellige aktører har hausset hverandre opp, slår han fast.

Reiselivsdirektøren mener at hotellene har mer enn nok kapasitet under mesterskapet.

– Aktører som er nye på markedet vet ikke alltid hvilke spilleregler som gjelder og de er usikre på hva de skal gjøre. Å leie ut er ofte mer krevende enn folk tror, fortsetter han.

– God mulighet til å reise

Student Salte forteller at hun ikke er skuffet, selv om hun måtte senke prisen.

– Jeg tjener jo på dette. I tillegg er det en god mulighet til å enten reise hjem til Stavanger eller besøke venner i Oslo.

Også Hellenes ser optimistisk på mesterskapet, og tror at de kommende ukene vil gjøre at AirBnB-markedet i Bergen vokser senere.

– Den største terskelen for nye utleiere er å slippe folk inn i hjemmet sitt for første gang. Men 95 prosent av dem som leier ut, er fornøyde med opplevelsen, mener gründeren.