Magnus har tre deltidsjobber ved siden av studiene

BILDE: MANGE BALLER I LUFTEN. I tillegg til å være student, er Dahle vekter for Securitas og datterselskapet PSS Securitas, samt såpekoker for Vest Kontakt. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

Fersk SSB-undersøkelse bekrefter at studenter som må jobbe mye bruker mindre tid på studiene.

DETTE ER SAKEN Statistisk sentralbyrå publiserte 21. august tall som viser at betalt arbeid går utover studietiden.

Statistikken viser videre at det å jobbe over 10 timer i uken, som fulltidsstudent, påvirker negativt hvor mye tid man bruker på studiene.

Heltidsstudenter som jobber mer enn ti timer i uken bruker mindre tid på studiene enn ikke arbeidende studenter.

1 av 5 heltidsstudenter jobber «for mye».

– Den økonomiske kabalen hadde ikke gått opp uten jobb, forteller Magnus Dahle.

Han er student på andre året, og trives med å jobbe med sine tre deltidsjobber ved siden av studiet. Hovedsakelig er han vekter for PSS Securitas i utelivsbransjen. I tillegg jobber han for moderselskapet Securitas på Flesland og er såpekoker for Vest Kontakt.

– Man må jo ha en deltidsjobb for å ha et greit studentliv, mener Dahle.

Helge Hauge, rådgiver i Sammen Råd & Karriere, mener at studiene i seg selv er en 24-timers jobb. Derfor mener han det er viktig å skille mellom arbeid og fritid.

– Studenttilværelsen kan sammenlignes med å være selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å ikke tappe seg for energi, slår han fast.

– Studenter får utrolig dårlig betalt

I 2016 hadde én av tre studenter i Norge deltidsjobb gjennom hele studieåret. 20 prosent av norske studenter brukte over ti timer i uken på jobb, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Studentene som arbeider mer enn ti timer i uken bruker i snitt nesten fire timer mindre på studiene enn de som ikke har deltidsjobb.

Dette problemet kan man få bukt med ved å øke studiestøtten, mener student og deltidsarbeider Dahle.

– Studiestøtten bør reflektere det norske utdanningssystemet. Det gjør den ikke i dag. Det står at alle skal ha lik mulighet til en høyere utdanning, men man er avhengig av en bijobb eller støtte fra familien for å greie seg. Med høyere studiestøtte kunne studenter selv valgt om de vil jobbe eller ikke. Nå har de fleste ikke noe valg, konstaterer han.

Selv bruker Dahle gjerne cirka åtte timer jobb og ti til 15 timer med studier i løpet av en uke.

Selger fritiden sin

Rådgiver Hauge er klar på at studenter, som alle andre, trenger penger, og at det derfor i mange tilfeller er nødvendig med en jobb ved siden av studiene.

– Studenter får utrolig god opplæring, men samtidig utrolig dårlig betalt. Det hadde vært lettere om studenter hadde fått økt studiestøtte, utdyper han.

Likevel er han klar på at hvis man er heltidsstudent, så er man heltidsstudent.

– Erfaringer og påfyll til CV-en er viktig, men ikke glem at man først og fremst er student.

Koser seg på søndager og i ukedager

Student og vekter Dahle er glad i jobbene sine, og mener at god dialog er viktig med arbeidsgiver slik at jobben ikke går utover studiet.

– I PSS og Securitas er de flinke til å tilpasse seg mine behov, og jeg deres. Du må gi litt for å få litt. Trengs jeg om behovet er sterkt, stiller jeg opp. Og har jeg mye på hjemmebane, tar de hensyn til det.

– Blir det ikke litt mye jobb i forhold til studiet noen ganger?

– Jo, det kan det bli. Men hvis jeg har mye fritid, så har jeg ikke noe imot å selge litt av den.

Dahle kan også betrygge oss med at han har et sosialt liv utenfor jobbingen og studeringen.

– Ukedager og søndager er dager hvor jeg kan kose meg på kvelden, som studenter og de i utelivsbransjen gjør.