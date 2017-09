Medisinstudenten Lars (26) er Brann-keeper på deltid

TETTPAKKET PROGRAM. Det vil bli travle dager fremover for medisinstudent og fotballspiller Lars Cramer. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Da Brann havnet i keeperkrise like før sesonginnspurten, fikk studenten en uventet telefon.

Under et år etter at Lars Cramer la opp karrieren som fotballspiller i Ålesund for å studere, ble han kontaktet av Brann som var i desperat keeperkrise på grunn av skader. Ikke lenge senere kunne Brann melde at studenten var hentet inn som tredjekeeper ut sesongen.

– Det var Dag Riisnes, keepertreneren, som først ringte til meg for å høre om jeg var med. Jeg trengte noen dager til å tenke på saken, for det var en kabal som måtte gå opp. I utgangspunktet var jeg skeptisk, for det er jo gjerne forelesninger på morgenen i den tiden Brann trener, forteller Cramer.

UiB-studenten påpeker at han først og fremst er student, og at det måtte være betingelsen for at de skulle få til en avtale.

– Jeg ga klar beskjed om at jeg har lagt opp, og at jeg blir med på det jeg har tid til. Det vil si rundt én til to ganger i uken, forteller han.

Ubeleilig for studentlaget

I tillegg til studiene, spilte den tidligere u-landslagskeeperen på medisinstudentenes lag Medisinball.

Lagkaptein Per Anders Sårheim forteller at selv om det er ubeleilig for studentlaget, synes han det er gøy at lagkompisen har signert for Brann.

– Dette kommer jo på tampen av sesongen for Medisinball, og vi skulle gjerne hatt Lars med oss. Men vi er i dialog med Brann og er optimistiske til at vi kan bruke ham i de siste kampene av sesongen. Det kan komme til å stå om seriegullet, slår han fast.

Om overgangen fra studentlaget Medisinball til eliteserienivå i Brann vil ikke Cramer gå for langt i å sammenligne lagene. Han påpeker at Medisinball er en gjeng med studenter som spiller fotball for å ha det gøy, mens Brann er en eliteserieklubb.

– Så forskjellen er deretter, sier han.

– Klarte du deg bra på første trening med Brann?

– Det gikk greit, men jeg merker at det er lenge siden jeg har spilt.

Ikke bekymret for tidsklemma

Cramer startet på medisinstudiet i fjor høst, og hadde planlagt å kombinere medisinstudiet i Bergen med fotballspillertilværelsen i Ålesund et par år før han skulle legge opp. Men det ble mye pendling mellom byene på grunn av obligatoriske oppmøter, og til slutt var det ikke lenger mulig for Cramer å kombinere studier og fotball.

– Jeg ville jo egentlig ikke legge opp så tidlig, sier han.

Likevel er han ikke bekymret for at det skal bli for mye denne gangen, til tross for at han allerede går et krevende studie med deltidsjobb på siden.

– Jeg er primært med som en backup og deltar bare noen få ganger i uka.

– Det er ikke noe å leve av

Selv føler fotballspilleren at hans overgang til eliteserien har blitt opphausset.

– Jeg får jo en kompensasjon, men det er ikke mye. Brann var desperate og trengte en ny keeper, og jeg ønsket å stille opp, sier han.

– Vil du dele hva summen på den kompensasjonen er?

– Nei, det er ikke så mye, rett og slett fordi jeg ikke er så mye med. Summen er rettferdig.

Cramer forteller at det er positive og negative sider ved å være både fotballspiller og student. Han forteller at til tross for mye dødtid på slutten av dagen som fotballspiller, har han aldri vært en av fotballproffene som bruker ettermiddagene til å døse på sofaen.

– Jeg har alltid hatt noe skole på siden. Litt sånn som nå.