Museumsdirektøren: – Innbruddet er en katastrofe

KLATRE-TYVER. Henrik Von Achen står foran stillaset som tyvene brukte for å ta seg inn i museets magasin. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Alarmen skal ha gått to ganger i løpet av helgen. Likevel ble ikke innbruddet avdekket, og minst 245 gjenstander er stjålet.

I helgen var det innbrudd i de kulturhistoriske samlingene til Universitetsmuseet i Bergen. Direktør ved museet, Henrik Von Achen, bekrefter til Studvest at minst 245 gjenstander er stjålet.

– Det er en katastrofe, slår han fast.

Det er ennå ikke helt klart hvilke gjenstander som er borte, men museet vet at de savner flere gjenstander fra vikingtiden. Antallet gjenstander som er bortført kan også øke, etterhvert som museet får oversikt.

Gjenstandene var plassert i museets magasin, som er et område som ikke er tilgjengelig for besøkende. I dette området er det heller ikke alarmer, fordi man normalt må ta seg gjennom alarm-områder for å komme dit.

– Det er altså snakk om et omfattende innbrudd, sier Von Achen.

Nytteløs alarm

I løpet av helgen skal alarmen i stillaset ifølge museumsdirektøren ha gått av to ganger. Likevel avdekket ikke NOKAS innbruddet, og gjerningspersonene kunne dermed ta seg uforstyrret inn gjennom et vindu i syvende etasje. Dette gjorde de via et stillas som står oppført ved bygget.

Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i NOKAS, bekrefter til Studvest at alarmen har gått. Men han vil ikke kommentere hvor mange ganger.

– Jeg kan bekrefte at våre vektere mottok og responderte på alarm ved stillaset. Da de var der påtraff de ingen personer, sier han.

Siden dette nå er en politisak ønsker ikke Mauritzen å kommentere saken ytterligere, annet enn at det har blitt satt inn flere sikkerhetstiltak ved museet i etterkant av innbruddet.

– Noen av museumsledelsens tiltak er i samarbeid med NOKAS, sier han.

Et museum som har blitt frastjålet ting må ta selvkritikk. Henrik Von Achem, museumsdirektør.

Museet tar selvlritikk

På spørsmål om hva museumsdirektøren tenker om at innbruddet ikke ble avdekket, til tross for at alarmen har gått, svarer han følgende:

– Det er en komplisert sak, men det har nok blitt tatt avgjørelser som ikke er optimale.

Samtidig mener han at det blir feil å legge skylden på andre.

– Et museum som har blitt frastjålet ting må ta selvkritikk, slår Von Achen fast.

Videre mener direktøren at det rammer et museets omdømme å ikke være i stand til å ta vare på ting.