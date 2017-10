Student fra Trondheim laget nettsted for bergensstudenter

ALT SAMLET. På ugleredet.no får man opp tolv ikoner som lenker til forskjellige nettsider. FOTO: JOHANNES HÖGHÄLL JOHNSSON

Med den nye nettsiden er studentene ett klikk unna å booke treningstid og å printe papirer på biblioteket.

– Det er smart å samle alt på et sted. Som ny student går alt fort, og jeg opplever at vi ikke får all den informasjonen som vi trenger, sier Ditlef Diseth, nybakt student i kognitiv vitenskap.

Han sitter i kantinen på Studentsenteret sammen med studiekameratene Jakob Kallestad og John Isak Villanger. De har nettopp fått se nettsiden ugleredet.no, som dukket opp i slutten av september.

Lenker til andre sider

Ugleredet består av tolv ikoner, som lenker til forskjellige nettsider som er viktige for studenter ved Universitetet i Bergen. Eksempler på slike sider er treningsbooking hos studentsamskipnaden og fagsiden Mitt UiB.

Da de tre studentene i kantinen ble introdusert for nettsiden fant de flere ting de ikke hadde funnet før. Diseth forteller han han for eksempel ikke har funnet ut hvordan man printer dokumenter på biblioteket ennå.

– Det står her, peker Kallestad inn og peker på dataskjermen.

De tre studentene er enige i at siden kan være nyttig for nye studenter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En del av masteroppgaven

Utvikleren av nettsiden er Morten Vaale Noddeland (28), som selv studerer ved NTNU i Trondheim.

– For fire år siden laget jeg Instabart, en nettside for NTNU-studenter som er mye av det samme som Ugleredet, sier han.

Han forteller videre at han jobbet med IT-brukerstøtte ved siden av studiene, og opplevde at folk ikke fant tjenester som de lette etter. Dermed fikk han ideen om Ugleredet.

På spørsmål om hvorfor en student fra Trondheim lager nettside for studentene i Bergen er svaret følgende:

– Jeg tjener ikke penger på dette, så for å forsvare hvor mye tid jeg legger ned i prosjektet, har jeg gjort det til en del av masteroppgaven min, sier Noddeland.

Hans motivasjon var å finne ut hvorvidt Instabart-konseptet vil funke i Bergen og Oslo.

Det er en intuitiv side. Der ikke noe hokus pokus, men jeg synes det funker bra. Ditleif Diseth, student UiB.

Vil nå ut til ferske studenter

En lignende nettside ble lansert i Oslo i slutten av august, og bergensversjonen en måned senere. Ifølge Noddeland blir Instabart brukt av rundt 10.000 studenter.

UiB-studentene Diseth og Villanger har troen på at uglen vil slå like godt an.

– Det er en intuitiv side. Der ikke noe hokus pokus, men jeg synes det funker bra, sier Diseth.

Villanger legger til at den nok er spesielt praktisk for nye studenter. Og det er nettopp nye studenter Noddeland vil nå ut til.

Ingen flying start

Samtidig innrømmer utvikleren at lanseringen kunne gått bedre.

– Det er ikke så mange som har funnet siden ennå. Det kan være det blir vanskeligere å nå ut enn jeg hadde håpet på, sider han.

Student Kallestad mener UiB burde laget en lignende side selv.

– Men hvis de lenker til Ugleredet nå, blir det nesten flaut for dem, sier han.