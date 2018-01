– Både medstudenter og forelesere synes det er gøy at jeg tør å gjøre noe annerledes.

Dette forteller lærerstudenten Ingvild Aurlund. Til vanlig studerer hun på Høgskulen på Vestlandet. Noen dager skiller hun seg ut fra resten av studentmassen på Kronstad. Aurlund har nemlig en helt spesiell klesstil.

– Den er kalt «Lolita» og stammer fra Japansk popkultur, forklarer 23-åringen.

Det gjør at hun ofte går i kjoler inspirert av viktorianske klær, eller «Alice i eventyrland»-kjoler, som hun selv beskriver antrekkene.

Hver dag i tre år

Klesstilen ble Aurlund inspirert av så tidlig som i 10-klasse på ungdomsskolen. Et utvekslingsopphold i Japan bidro til at hun ble enda mer opptatt av kulturen.

Da hun startet på lærerutdanning med fordypning i musikk i Bergen, gikk hun i lolitakjoler hver dag.

– Hvordan var reaksjonene fra medstudenter?

– Tilbakemeldingene har så å si bare vært gode. Det at jeg går på en kreativ linje gjør nok også at det er mer åpenhet for å være annerledes, svarer hun.

Nå varierer studenten mer, men kjole går hun alltid i, uansett.

– Jeg er veldig glad i å gå fint kledd. Det er litt sånn «nå har jeg blitt stor så jeg har endelig muligheten til å bestemme helt selv hvilke klær jeg vil gå i», sier hun lattermildt.

Lite miljø i Norge

Til nå har hun samlet opp 30 ulike kjoler. De får hun kjøpt på japanske nettsider eller brukt av andre interesserte.

Prisen på kjolene kan variere, opplyser Aurlund. Studenten estimerer at de fleste ligger på 1000 kroner og oppover.

– Men det er litt som med andre klær. Noen kjoler er av spesielle merker og er derfor dyrere, mens andre er billigere, påpeker hun.

Det finnes også et bruktmarked man kan benytte seg av. Miljøet i Norge er likevel ikke så stort.

– Vi har hatt noen «meet-ups» i Oslo, der det har deltatt cirka ti og maks 20 stykker. Jeg kjenner ikke til noen andre i Bergen, forteller Aurlund.

Problematisk i praksis

Den unike stilen tar ikke lengre tid å få på seg om morgenen enn andre antrekk, mener lærerstudenten. Noen ganger kan det imidlertid være upraktisk med så flotte kjoler. Det viste seg å være tilfellet da hun var i praksisopphold på en barneskole via studiet.

– Det var ikke noe særlig å gå i disse kjolene ute i regn og gjørme i friminuttene, understreker hun.

Også inne i klasserommet på barneskolen kunne det oppstå problemer hvis det var trangt om plassen.

– Det kunne være vanskelig å komme seg forbi pultene, sier hun, og forklarer videre at hun forsto ganske fort at litt mer hverdagslige klær måtte til mens hun var ute i praksis.

Men stilen beholder hun til andre anledninger.

– Jeg synes det er gøy å skille seg litt ut, sier Aurlund.

