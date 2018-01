1. Måtte på skitur med brudd i ryggen

Studvests mest leste sak i 2017 var en del av en rekke saker som omhandlet ulovlige studieturer på utdanningsinstitusjoner. HVL-student Kamilla Frandsen måtte betale flere tusen kroner for å stå ute i ti minusgrader og se på at medstudentene sto på ski – det til tross for at hun hadde legeerklæring.

Saken engasjerte bergensstudentene stort og over 20 000 valgte å klikke seg inn på denne saken.

Les saken her: http://www.studvest.no/matte-betale-for-a-sta-i-ti-minus-og-se-pa-klassekameratene/

2. BI-studentene sniker mest på bussen

I løpet av høsten kom det en rekke saker om en undersøkelse gjort av Sentio på oppdrag fra blant annet Studvest. Den viste at sammenlignet med resten av bergensstudentene er det dobbelt så mange BI-studenter som alltid eller nesten alltid sniker på bussen. Det engasjerte studentene og hele 12 979 klikket på denne saken.

Les saken her: http://www.studvest.no/bi-studentene-sniker-mest-pa-bussen/

3. Buekorps trakassert av studenter

Med vårlufta kommer det mer enn bare fuglekvitter til brosteinsbyen. Buekorpsene i Bergens gater hadde likevel ikke bare positive ting å fortelle om studentenes behandling av dem. Sjef i Sydnesbataljonen, William Lønningen, kunne fortelle om at buekorpset hadde opplevd at folk viste nazihilsen og finger til dem, i tillegg til kasting av ølboks og melpose fra fjerde etasje.

Les saken her: http://www.studvest.no/buekorps-trakassert-av-studenter/

4. Kommunikasjonsproblem hos kommunikasjonsguruene

NHH-student Øyvind Kristiansens ber Geelmuyden Kiese om å være “fuckings ærlige” om hvor høye krav de har til nyansettelser. Det var det mest leste leserinnlegget i Studvest 2017 med 9570 klikk.

Les saken her: https://www.studvest.no/kommunikasjonsproblem-hos-kommunikasjonsguruene/

5. Er du flink nok for oss?

NHH-student Kristiansens innlegg var fremprovosert av dette innlegget av Svein Roger Selle, Partner og viseadministrerende i Geelmuyden Kiese Gruppen. Selle forteller om et besøk på NHH hvor studentene fortalte om karakterpress. Han mente at Geelmuyden Kiese ikke “søker ubåter som dukker ned på lesesalen klokken 8 om morgenen, for å dukke opp først ved 22-tiden om kvelden?”. Dette lokket til seg hele 8399 klikk fra prokrastinerende eksamenslesere i slutten av april.

Les saken her: http://www.studvest.no/er-du-flink-nok-for-oss/

6. UiB-student savnet

I Oktober kom den triste saken om at en student ved Universitetet i Bergen var savnet på utveksling i Frankrike.

Les saken her: http://www.studvest.no/uib-student-i-utlandet-savnet/

7. En jusstudents bekjennelser

Studvests mest leste kommentar i 2017 ble skrevet av journalist Susanne Wikborg. Hun kunne fortelle om den dårlige samvittigheten hun opplevde i sammenheng med jusstudiene på UiB.

Les saken her: http://www.studvest.no/en-jusstudents-bekjennelser/

8. Vil heve studieavgiften din til 10. 000

Studentøkonomi engasjerer. Det gjorde også denne saken om daværende leder av Bergen Liberale Studenter, Stian Skarheim Magelssen, tok til orde for å øke semesteravgiften til 10.000 kroner. – Studenter leier gjerne hybler til 5000 kroner helt ukritisk. Men å ha en semesteravgift på en eller to månedsleier fører til ramaskrik, uttalte han til Studvest.

Les saken her: http://www.studvest.no/onsker-a-heve-semesteravgiften-din-til-10-000/

9. Overraskende lite klamydia blant studentene

På selveste Klamydia-dagen testet 329 personer seg for klamydia. Både Studvest og studentene vi intervjuet ble imidlertid overrasket over hvor få som faktisk hadde klamydia.

Les saken her: https://www.studvest.no/overraskende-lite-klamydia-blant-studentene/

10. En jusstudents arroganse

Som svar til Studvest-journalist Susanne Wikborg skrev jusstudent Tarjei Ellingsen Røsvoll et leserinnlegg der han påpekte at det noen ganger er kjipt å være student på Dragefjellet: «…fordi enkelte i studentmassen aktivt forsøker å fremstå som en elite, og fremmer en idiotisk stereotypi jeg også blir en del av». Leserinnlegget hans ble godt lest og nesten 6000 valgte å klikke seg inn på denne.

Les saken her: http://www.studvest.no/en-jusstudents-arroganse/

