I dag kunne Studvest melde om at lederen for Studentersamfunnet i Bergen, Oda Bjerkan, har blitt utsatt for seksuell trakassering på generalforsamlingen til Samfunnets nærmeste samarbeidspartner, Kvarteret. Det ble kommentert upassende og seksuelt ladede ting i en anonym chat mens Bjerkan sto på scenen, og seksuelt ladede meldinger ble lagt i jakkelommen hennes. Slikt gjør meg utrolig provosert, men på vegne av sikkert mange kvinnelige studenter vil jeg si TAKK til Oda for at hun sier i fra med hodet hevet.

Mange ville nok vegret seg for å gå ut med dette i frykt for å tape ansikt – i frykt for at folk skal miste respekt når de finner ut at enkelte objektifiserer en på en slik måte. Men dette kunne skjedd med alle. Jeg tror slikt er vanligere enn vi tror i studentmiljøet. Nettopp derfor er det så viktig at en av våre studentledere tør å vise nettopp det.

For noen år siden var jeg med i en annen studentorgansiasjon hvor veldig lignende ting foregikk i en periode. Mens kvinnelige studenter hadde ordet, satt gutter og kommenterte kvinnenes utseende eller hvor mange de aktuelle jentene hadde ligget med. Når man finner ut av dette i ettertid er det svært ubehagelig – man har en følelse av å bli avkledd i en sårbar situasjon og får mindre lyst til å bidra eller ta ordet senere.

Mobbing og trakassering skjer jevnlig i studentmiljøer – men siden studenter ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, er det ikke alltid like lett å vite hvordan sånt skal bli fulgt opp. Men hvis ingenting skjer, kan en slik kultur bli værende år etter år, og i verste fall kan det føre til at folk slutter på studiet. Når det skjer i en studentorganisasjon har heldigvis ledelsen mulighet til å gå gjennom egne retningslinjer, se på egne normer og regler, og på kulturen man legger til rette for.

En forutsetning for at det skal skje er at noen sier i fra. Så takk, Oda!

Kommentarer

kommentarer