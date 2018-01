Arbeidet har ennå ikke begynt, men de involverte lover likevel at baren skal stå klar i løpet av 2018. – Vi har forståelse for at det har tatt lang tid, sier initiativtaker.

I mars i fjor skrev Studvest at studentbaren på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ville stå klar rundt juletider samme år.

Even Berge, avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB), forteller nå at det aldri har vært tilfellet.

– Hvis det er blitt oppfattet slik er det nok jeg som har vært for optimistisk. Det må jeg bare beklage, sier Berge.

Men ifølge avdelingsdirektøren prioriteres studentbaren likevel høyt, og kommer med en lovnad til studentene.

– Den skal gjennomføres dette året.

Kommunikasjonskrøll

Marius Hagevik er student ved SV og leder for studentinitiativet for at fakultet skal få en egen studentbar. Han forklarer at det mest tidkrevende med prosessen har vært å finne et passende lokale. Da det ble kjent at InfoMedia skulle flytte ut av lokalene i kjelleren på SV, grep de muligheten.

– Vi brukte to år på å finne lokale før vi fikk vite at vi kunne bruke kjelleren på fakultetet, forteller han.

Hagevik forklarer videre at det har vært kommunikasjonsproblemer blant de involverte i prosessen.

– Vi var først under den oppfatning at vi skulle få distribuere hele kjelleren på SV. Ingen hadde videreformidlet til oss at Bergen Student-TV (BSTV) skulle få overta filmstudioet som er en del av kjelleren.

Men studenten er likevel optimistisk til arealet de har fått tildelt.

– Det viste seg at det ville koste oss rundt fem millioner kroner å rive studioet, noe vi uansett ikke ville hatt råd til. Så det ordnet seg fint, forteller han.

Studentene viser forståelse

Nikolai Klæboe, nestleder for studentinitiativet, sier at han opplever at de har hatt en god dialog med Eiendomsavdelingen gjennom hele prosessen. Samtidig påpeker han at de har forståelse for at prosessen har tatt så lang tid.

– Sånn vi har forstått det skal det meste være på plass, og vi vil bli tilkalt til møte så snart prosjektleder er tilbake fra pappaperm, sier Klæboe.

Prosjektleder Marius Ask Waage forteller at han nettopp er kommet tilbake fra pappapermisjon.

– Jeg har nylig fått tildelt dette prosjektet, så jeg vet ikke noe om hva som tidligere har blitt lovet, svarer Waage på spørsmål om hvorfor baren ikke var klar i fjor.

Videre forklarer han at et godkjenningsmøte med ledelsen ved SV vil finne sted i løpet av uken. Dersom prosjektet blir godkjent vil de fortsette med videre prosjektering.

– Vanligvis tar en slik prosess to til tre måneder, forklarer Waage.

Klar til høsten

Dersom det blir godkjent kan man begynne å bygge på studentbaren til sommeren, eller rett etter sommeren, opplyser prosjektlederen.

– Baren vil da mest sannsynlig stå klar i løpet av høstsemesteret, sier Waage.

Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen ved SV, forteller at de skal møte med Eiendomsavdelingen denne uken.

– Etter møtet med Eiendomsavdelingen vil vi møte de prosjektansvarlige fra studentenes side, for å bli enige om retningslinjer.

Ønsker et naturlig tilholdssted for SV-studentene

Visjonen er å skape en avslappet kafé på dagtid, som går over til å være en rolig pub på kvelden, opplyser initiativtakerne.

– Hovedmålet vårt er å skape et naturlig sted SV-studenter kan møtes og henge, forklarer Klæboe.

– Hvem skal drifte studentbaren?

– Vi har vært i dialog med samfunnslogen, men har landet på at det vil være best å opprette en ny studentorganisasjon som kan drive baren. Men vi vil nok samarbeide tett med samfunnslogen allikevel, svarer Klæboe.

