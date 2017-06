Vant draget over fjellet

SEIER. Løperne fra Bergen ble møtt av jublende studenter da de ankom Muséplassen. FOTO: BEATE FELDE

De siste tre årene har jusstudentene fra Oslo vunnet lovstafetten. I år tok bergenserne revansje.



Lovstafetten er en årlig konkurranse mellom de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen, hvor det konkurreres i å bringe en lovbok raskest mulig fra hovedstaden over fjellet til Bergen gjennom løpe- og sykkeletapper.

– Det føles helt fantastisk, sier leder av Lovstafetten i Bergen, Johannes Teigland, etter å ha kommet i mål.

Han forteller at det ligger mange treningstimer bak løpet og at han allerede i vinter trente med laget i Isdalen.

– Det ligger mye prestisje i å vinne dette, og det er mye rivalisering mellom oss og oslostudentene. Gjennom hele året er det kniving, blant annet i sosiale medier, sier han.

Startet med en trykkfeil

Løpetradisjon startet i 1982, da en trykkfeil førte til at det ikke ble levert nok lovsamlinger til studiestart på Dragefjellet. Da satte oslostudentene seg på sykkelen og syklet lovsamlinger til Bergen. Resten er historie.

– Engasjementet i år har vært veldig stort, sier Mari Braanaas som er sponsoransvarlig for arrangementet.

Hun forteller at Facebook-sidene deres har hatt over femti tusen visninger de siste to dagene, og at mange har sett streamen som har vært på siden deres.

– I fjor var det bare 20 mennesker tilstede på innløpsseremonien. Det viser at ledelsen har gjort ekstra gode tiltak for å skape engasjement og få folk med i år, slår hun fast.

Løpet begynte i drammen klokken elleve i går, og endte på Muséplassen halv fem i ettermiddag. Det består 14 etapper, hvorav seks er sykkeletapper.

Bergensstudentene vant med 53 sekunder, på løypen som er 412 kilometer lang.