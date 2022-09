Bergens sensommervær har levert som så mange ganger før. Men solskinnsdager blir, som vi alle vet, tatt igjen av regnværsdager. Dette er en oppfordring til alle som trenger en slags rockefot for å nekte å innse at sommeren er over.

Her er, i all ydmykhet, den eneste lista du trenger nå som regnet er kommet.

Michelle Ullestad – «Maria»

BLIKKING. Du kommer til å ville blikke Maria når du hører låta PRESSEFOTO: Irene Ulveseth

Sorgprosessen som kommer når høsten nærmer seg dryppende bør starte med deilig norsk rocke-indie. Det får du med «Maria».

Michelle Ullestad er et navn det er stor sannsynlighet for at du som Studvest-leser har hørt før. Det er ikke kun fordi hun er tidligere Noroff-student, men rett og slett fordi Ullestad fortsetter å lage bra musikk som er verdt å høre på. «Maria» er en låt det er vanskelig å sitte stille til. Som lytter blir du lettere irritert på Maria når Michelle Ullestad «ikkje hørte fra deg» og derfor «ga faen». Akkurat da kommer refrenget som perfekt avlasting for å danse bort irritasjonen. Denne låta bør være på 70 prosent av maksvolum. Minst.

Twisted Days – «Leaving you»

LOKOMOTIV. «Leaving you» er et lokomotiv uten planer om å stoppe. PRESSEFOTO: Alex Bogdan

Nå som du begynner å innse at høsten kommer, er kanskje den letteste måten å takle det på, gjennom å være sinna. Det er her Leaving you kommer inn i bildet. Du hørte kanskje Twisted Days på Høyden-festivalen. Heldigvis fungerer bandet veldig godt i studio også. Det anbefales å koble opp headsettet, skru opp volumet enda et knepp høyere, og danse som om det ikke er noen morgendag. Låta blir drevet framover av deilig forvrengt el-gitar, store mørke trommer og orgel. Vokalen blir forsterka av flerstemt sang på de viktigste stedene i teksten.

Sangen er som et lokomotiv som kommer kjørende mot deg; uten noen planer om å stoppe. Rain, is this all you got?!



Of All Things – «Tainted»

HEADBANGING. Of All Things vet å lage headbangvennlig musikk. PRESSEFOTO: Roj Ferman

Etter å ha bygd opp sinne med Twisted Days fortsetter vi i rockehjørnet. Studentbandet Of All Things sparer ikke på noen ting på første singelslipp. Dette er musikk som gjør at nakken må bevege på seg. Det er i disse situasjonene du tenker at det ville vært verdt det å kjøpe den langhårede svarte parykken til den utkledningsfesten den gangen. Å headbange med langt hår til denne låta er like naturlig som regnet er i Bergen.

I alle rockelåter er det viktig med el-gitar, for de kuleste trengs det to. More is more. Kvinnevokalen sender tankene over til gode rockekollegaer i Sløtface. Hele sulamitten låter hard, rockete og perfekt headbangete. Etter alle rockebøkenes regel er det en lang, suggerende oppbygning som ender i enda mer headbang-vennlig musikk. På slutten kan det også synges med. Bra for alle at headsettet enda er på, og ingen hjemme.

MC Magnus – «Fri som fuglen»

FET FLOW. Det nyeste albumet til MC Magnus er fylt opp med fet flow. PRESSEFOTO: Johan Julius Køber

Det viste seg at roomiene var hjemme, og dansinga og synginga ble for mye. Regnet er kommet for å bli, og eneste løsning er å bli hiphop-hue og nyte fersk sommerlig rap fra regnhovedstaden. Rockefoten er lagt på is, du er blitt kul og hører på norsk up-and-coming rap. MC Magnus slapp skive tidligere i sommer, og det er på tide å anerkjenne de gode rimene, den fete flowen og smoothe beats.

Denne plata er ment for oss som ikke digger regn, og hører på musikk som gjør at vi glemmer det. Kroppen er kanskje stuck i brostein, mellom syv fjell og med skarrende mennesker som hører bittelitt ut som måker. Hodet derimot, det er fortsatt i sommermodus. Du kan nesten høre bølgeskvulpene når du er ferdig med dette albumet. Start med låtene «Kommer inn bredt» og «Tjukk-1» og nyt.



Kropp – «Mitt dumme lille liv»

UKOMPLISERT. Kropp lager musikk det er lett å forholde seg til. PRESSEFOTO: Amalie Bakke

Skulle tatt seg ut om de andre i kollektivet fikk bestemme om du får danse eller ikke! Aldri! Denne låta høres ut som den er designet for dansehevn i stua. Låta har det meste man trenger for nettopp det, nemlig koring, dansbart gitarriff og tekst man kan synge med på. Du kjenner kanskje til Kropp fra før av, som bassist i Hvitmalt Gjerde. Dette er pop slik det skal være: Ukomplisert, gøy og tilfredsstillende. Sommeren er kanskje kommet for å forlate oss, men ingen kan fortelle oss hvor lenge den varer mentalt! Sett på denne og glem at det kommer en (regn)dag i morgen.

