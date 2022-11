Fotball-VM sparkes i gang søndag 20. november. Men mesterskapet som i år arrangeres i Qatar, har vært emne for stor diskusjon.

I dag har det omdiskuterte verdensmesterskapet i fotball avspark. Helt fra Qatar ble tildelt VM av FIFA i 2010, har landet blitt møtt med anklager om korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold.

En undersøkelse gjort av InFact for NRK viser at halve Norge sier nei til Qatar-VM.

Men hva tenker studentene om mesterskapet? Og ikke minst: skal de se på?

– I Qatar for ekstra cash

Sarah Angelina Gregori (24) studerer informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) og er en ivrig fotballsupporter. Men hun er usikker på om hun skal se på fotball-VM i Qatar.

– Det kan hende jeg ser noe av sluttspillet bare fordi det er VM. Men jeg har jo eksamensperiode, og det er jo lagt i desember. Pluss at det er så mye styr med dette VM´et, det er jo super-korrupt.

– Boikott er jo egentlig den riktige tingen å gjøre, og jeg har vurdert det selv, sier hun.

Gregori synes VM nå er helt annerledes enn tidligere, for eksempel at det spilles på en annen tid på året fordi «FIFA skal ha penger».

– Det er så mye penger i fotballen uansett, at det at de skal ha det i Qatar for å få litt ekstra cash syns jeg er helt idiotisk.

Abivalent

BI-studentene Sivert Myrdal Hansen (22) og Tobias Emanuel Karlsen (22) er begge er fotballinteresserte. De kommer til å se på fotball-VM i Qatar.

– Vi elsker å se på fotball og VM skjer jo bare en gang hvert fjerde år, selv om det litt sånn ambivalent forhold til hele opplegget så, sier Myrdal Hansen.

På spørsmål om de har vurdert boikott som følge av vertsnasjonen, sier begge at de har tenkt på det.

– Tanken har jo streifa, sier Karlsen, mens Myrdal Hansen legger til:

– Det er jo bare det at jeg er dritglad i å se på fotball liksom.

Begge påpeker at når det er gratis fotball på skjermen, så det er vanskelig å la være.

– Selvom det er Qatar, legger Karlsen til.

Myrdal Hansen sier han hvertfall kommer til å se de store kampene, men at eksamenslesingen også må prioriteres.

– Mange av kampene går midt på dagen, og da må jeg sitte og lese.

– Prinsippdrevet kar

Brage Jåsund (24) studerer informasjonsvitenskap på UiB. Jåsund forteller at han er veldig fotballinteressert, men skal ikke se fotball-VM «i det hele tatt».

– Først og fremst misliker jeg FIFA generelt, og korrupsjonen som ligger bak tildelingen av hele dette mesterskapet.

Jåsund legger til at han tror mye penger ble fordelt på skittent vis, men sier at han ser at Qatar har prøvd å være samarbeidsvillige på enkelte punkter, og tilpasset seg i en viss grad.

– Så for min del syns jeg ikke nødvendigvis det er så mye verre enn å se på OL i Russland og Kina, for eksempel. Det er FIFA og korrupsjonen jeg i hovedsak har problemer med.

Jåsund forteller at fotball betyr veldig mye og gir han mye glede. Han synes derfor det er trist å ikke ha et VM å glede seg til.

Men FIFA – de nekter han å støtte.

– Jeg er en ganske prinsippdrevet kar, så av prinsipp så har jeg lyst å være en av de som ikke gir FIFA noe mer penger.

Det er likevel ikke bare-bare å være prinsippfast, skal vi tro Jåsund:

– Nå kommer jo roomien min til å sitte å se på, så det hadde jo ikke gjort noe forskjell, men det er prinsipp.

Forskjell på hvordan man ser på

Sofie Axelsen (21) studerer administrasjon og organisasjonsvitskap på UiB og skal se på VM.

– Jeg skjønner godt at noen velger å ikke se kampene. Jeg er ikke enig i det Qatar står for, men jeg vil veldig gjerne se kampene.

På spørsmål om hun har vurdert å boikotte VM-sendingene, forteller 21-åringen at hun har tenkt på det, men at hun syns det er forskjell på hvordan man tilnærmer seg kampene.

– Jeg tenker det er litt forskjell på hvordan man gjør det. Jeg syns ikke man burde gå og være sånn at «alle kan komme til meg og se kampen». Det er noe annet å sitte og se kampen på sportslig grunnlag.

Legger press på aktøren

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk på UiB. Hun forsker blant annet på politisk deltakelse og mobilisering.

Strømsnes forteller at størrelsen på en boikott er avgjørende for om den skal påvirke.

– Å arrangere slike mesterskap handler mye om omdømmebygging. All den negative omtalen som man kan få som følge av at folk boikotter, vil gjøre dette vanskeligere.

I tillegg til boikott, nevner Strømsnes at det at folk er kritiske gjennom leserbrev og kronikker også har noe å si.

– Det kan være med å gjøre noe med måten man ser på aktørene og legge press på dem.

Strømsnes forstår at noen velger å ikke se på fotball-VM i år, og peker blant annet på menneskerettighetsbrudd i Qatar og FIFA. Likevel skjønner hun problemstillingen fra sportsinteressertes perspektiv.

– Når man er genuint interessert i fotball kan det være et vanskelig dilemma.

Strømsnes mener den enkelte selv må gjøre seg opp sin egen mening om hva som er viktig. Hun understreker også viktigheten av mediedekningen av mesterskapet.

– Her har media en god mulighet til å balansere fotballdekningen med gode reportasjer om de problematiske sidene. Det tenker jeg er viktig.

