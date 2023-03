Vi har i tidligere spalter snakket om hvordan du kan klargjøre deg for analsex. En viktig grunn til å forberede seg før analsex, er for å gjøre det lettere å slappe av og for å unngå eventuelle smerter og skader. Men hvilke skader er det som kan oppstå, og er det farlig om du har deg i rumpa litt vel hardt?

Rumpehullet er litt som den hemmelige døren i Ringenes Herre: Om du ikke sier det riktige ordet vil den ikke åpne seg. Rumpehullet vår kan være en inngang til masse digg, men også en årsak til mye vondt.

Det første vi må huske på med rumpa vår er at det primært er der kroppens søppel tømmes. Rumpa er laget for at ting skal ut, ikke nødvendigvis for at ting skal inn. For at du både skal kunne merke når kroppen vil gjøre fra seg, og for at du skal kunne bestemme når det skjer, er denne kanalen konstruert med to lukkemuskler.

Den innerste lukkemuskelen styres av kroppen automatisk. Kommer det avføring gjennom endetarmen vil det gjøre at den innerste lukkemuskelen åpner seg, og du får trang til å gå på do. For at dette ikke skal renne ut av seg selv har vi i tillegg en ytre lukkemuskel vi selv styrer. Den muskelen slapper vi av i når vi setter oss på do. Hvis du strammer rumpehullet og slapper av, vil du kjenne muskelen strekke seg mot mellomkjøttet som ligger mellom rumpa og tissen.

Siden det er to muskler er det viktig å prøve og slappe av hvis du skal putte noe inn der. Vi har som sagt kun kontroll over den ytterste muskelen. Den kan med andre ord åpnes og lukkes med egen vilje, mens den innerste kun vil gradvis åpne seg ved berøring, avslappning og oppvarmende penetrering.

Går det for fort, er det ikke sikkert du eller musklene dine er godt nok forberedt. Da kan det bli smertefullt og oppstå rifter eller små sår.

I tillegg er det helt essensielt å bruke glidemiddel for å forhindre rifter. Glidemiddel gjør det lettere å massere musklene og lager mindre friksjon. Det er ingen naturlige friksjonsmidler i anus, som det for eksempel er i skjeden, så glidemiddel vil gjøre opplevelsen både diggere og lettere.

Om uhellet skulle oppstå og det blir noen små rifter kan du ta det med ro. I de aller fleste tilfeller gror de av seg selv. I noen sjeldne tilfeller vil musklene derimot kunne bli svakere på grunn av muskelstrekk. Dette skjer spesielt hos kvinner, da de har en svakere muskel fra før. Når muskelen ikke fungerer godt vil det kunne oppstå lekkasje fordi vi ikke klarer å holde igjen luft og avføring.

Det viktigste å huske på dersom du har lyst på noe opp i toeren, er å ta det med ro og nyte affæren. Start alltid med glidemiddel og start med å stimulere åpningen med en finger. Du vil merke at lukkemuskelen etterhvert blir avslappet sammen med deg, og etterhvert kan du føre en finger eller noe større inn.

Husk at du ikke må ha analsex om du ikke vil og det er langt fra alle som synes det er digg.

Men om du er gira på å teste det ut: bruk tid, glidemiddel – og kos deg!

Smask og dask,

Magnus & Marie

