Julevarene har for lengst inntatt hyllene i matbutikken og den desperate jakten på julestemning har begynt. Samtidig sitter Bergens studenter begravd i bøker og eksamensstress på triste lesesaler og julestemningen virker fjern.

Studvests egenerklærte juleeksperter har testet noen (nesten) nye juleprodukter, slik at du kan finne både julestemningen og lesemotivasjonen denne eksamensperioden.

Skyr med julebrussmak fra Q-meieriene: – Føler meg lurt

NØDVENDIGHET. Yoghurt med julebrussmak er årets jule-snakkis.

Her har det virkelig vært et hull i juleprodukt-markedet tidligere år. Yoghurt med julebrussmak er et uventet og unødvendig produkt. Den måtte likevel prøves, og det var høye forventninger til yoghurten som må kunne betraktes som årets jule-snakkis.

Den skuffet dessverre stort, da den smaker akkurat som vanlig skyr med bringebærsmak, og ikke hadde et fnugg av jul i seg.

Det smaker jo ikke vondt, men som en helt gjennomsnittlig Skyr med en nisse utenpå. Likevel gjør markedsføringen at vi føler oss lurt etter å ha prøvd dette produktet. Den unngår likevel dårligste karakter på grunn av en relativt velfungerende treskje.

Karakter: D, reddes kun av en faktisk fungerende treskje.

Grad av julestemning: Ingen julestemning å spore. Man kan ikke kalle det julebrussmak bare fordi den smaker bringebær.

NOCCO energidrikk med juleskumsmak: – Juleskum på (kull)syre

SJOKK. Energidrikke med juleskumsmak perfekt for sen eksamenslesing i desember.

Denne energidrikken er en perfekte måte å sjokke kroppen med både koffein og søtstoff etter litt for mange timer begravd i pensumbøker. Effekten av denne energidrikken kan på mange måter sammenlignes med en hjertestarter. Den gir akkurat det den lover, nemlig juleskumsmak.

Den smaker, lukter og ser ut som juleskum. Gøy at de prøver på noe litt annet enn den typiske julebrussmaken. Den var likevel altfor søt for vår smak.

Karakter: C, perfekte produkt for skippertaksstudenten uten julestemning.

Grad av julestemning: Joda, nesten litt for mye av det gode.

Pepperkakekuler fra Minde: – De var dritgode

BEST I TEST. Disse pepperkakekulene med sjokolade er testens vinner.

Om du vil ha A på eksamen er det disse pepperkakekulene dekket med sjokolade du burde bruke som motivasjonssnacks. I følge Studvests anmelder er de et «veldig bra og usunt alternativ til druer på lesesal». De falt også i smak hos resten av redaksjonen, etter posen lå lett tilgjengelig fremme.

Kulene har en perfekt balanse av pepperkake og sjokolade, og vekker virkelig julefølelsen. Pluss for at dette også er et originalt produkt, som vi ikke har sett før, men som vi i større grad enn juleyoghurt, har behov for på markedet.

Vi kunne nok spist hele posen, men var litt kvalme etter NOCCO med juleskumsmak.

Karakter: Solid prestert, karakter A.

Grad av julestemning: Topp julestemning fra første bit.

Pepperkakegifflar fra Pågen: – En giffel med litt pepper

GIFFEL?. PepperkakeGifflar vekker julefølelsen.

Denne varianten av den klassiske lesesalsnacksen Gifflar er virkelig verdt å prøve. De smaker som pepperkakedeig, og som meldt av vår anmelder er det en «god nyhet at man kan spise pepperkakedeig uten å få vondt i magen». De lager skikkelig julenostialgi, og man kastes tilbake til førjulstiden som barn, da det beste med å lage pepperkaker definitivt var å spise deigen.

Det trekker likevel ned at de var ganske tørre, og best før datoen viser at disse faktisk går ut før jul. Mistenker at dette er rester fra i fjor.

Smakingen startet diskusjon om hvordan Gifflar bøyes i entall. Svar sendes til kulturredaktor@studvest.no.

Karakter: Supergod B.

Grad av julestemning: Absolutt, på både godt og vondt.

Iste med julebrussmak fra Sunniva: – Iste er en sommergreie

SOMMER. Juleisteen egner seg best som sommerdrikke.

Med en stor isteentusiast og ikke-sertifisert isteekspert i testpanelet var det mye som sto på spill da denne skulle testes. Etter at paletten var renset med pepperkakegifflar var vi klare for det som vi trodde skulle bli en fantastisk opplevelse.

Julebrus-isteen smakte derimot verken som iste eller jul, men mer som saft med fersken og bringebærsmak.

Den smakte godt, men burde heller vært markedsført som charterferie-iste enn juleiste. Den gir heller ikke julefølelsen i det hele tatt, og derfor hadde vi heller gått for en av de tradisjonelle variantene. Du vil ikke finne denne under arbeidslampen på vår leseplass.

Karakter: Den var grei på smak. Dermed blir det en svak C.

Grad av julestemning: Vet de i det hele tatt hva jul er hos Sunniva?

Solo rød julebrus: – Ingen hint av Solo

JULEBRUS. Solo sin julebrus er helt grei.

– Som en nyhet er den ikke revolusjonerende, mener Studvests anmelder.

Det er en rød julebrus som smaker rød julebrus Likevel forventet vi mer. Den var god, men kjedelig. Og trenger vi virkelig enda en helt vanlig julebrus på markedet? Nei, vi gjør ikke det.

Er vel ikke nødvendig å så mye mer enn det.

Karakter: Smaker jo godt, med god julebrus-smak, dermed C

Grad av julestemning: Er jo vanlig julebrus, som automatisk gir julestemning. Hadde vært bedre om det var brun julebrus, hilsen redaksjonens østlending.

