– For å kunne ta gode miljø- og klimavalg mener jeg det er viktig at initiativet kommer ovenfra og ned.

Det sier studenten Benedicte Steinbakk, som er en av studentene som allerede har meldt seg på Erasmusbussen. Hun skal på utveksling til Nederland.

Erasmusbussen er et tilbud for studenter som skal på utveksling. Det innebærer en gratis bussreise til Norden, og mulighet til å få dekket resten av reisen, så lenge det ikke er med fly.

BEVISST. For Benedicte Steinbakk var det å kunne reise uten fly en viktig faktor da hun skulle velge sted for utveksling.

Tanken med prosjektet er at bussturen i seg selv kan skape nye vennskap mellom folk som for eksempel drar til samme sted, samt bidra til at flere studenter kan få sjansen til å velge en miljøvennlig reisevei.

– Å ta grønne valg i dag er ikke alltid lett på grunn av systemfeil i samfunnet. Det må prioriteres annerledes både økonomisk og politisk, mener Steinbakk.

Slik fungerer det

Prosjektet er sponset med 160.000 kroner av klimafondet til Universitetet i Bergen (UiB) og vil i første omgang være for studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiB.

Undersøkelser gjort for Erasmus Student Network (ESN) i 2020 viste at 75 prosent av utvekslingsstudentene valgte å fly til vertslandet, mens nesten 20 prosent valgte buss eller tog. Årsaken til valget var stort sett økonomi og tid. Dete til tross for at mange studenter bekymrer seg for klimaendringene.

PROSJEKTANSVARLIG: Adrian Kjær håper studentene ser glede i tilbudet. Pressefoto: UiB

Adrian Kjær, som er prosjektansvarlig, forteller at kostnadene bak selve busstilbudet er på 62.000 kroner.

Reisen går fra Bergen til Oslo, før det bærer mot Fredrikstad med overnatting, og så videre til Gøteborg, Lund og København.

For studenter som skal reise videre, kan man gjennom et fond få dekket reisekostnader inntil 1000 kroner, mot dokumentasjon.

– Bussen kjører via Oslo, så jeg håper jo at bergensstudenter som bor i Oslo heller hopper på der og ikke drar til Bergen, sier Kjær.

Utfordrende med planlegging

– Vi har ikke noe konkret estimat på hvordan dette slår ut når det gjelder klimamål, klimaregnskap eller utslipp, men det har et stort potensial, sier Kjær om hva prosjektet har å si for UiBs mål om å bli klimanøytralt innen 2030.

Videre utdyper han at dette er et pilotprosjekt, men at de håper at de med tiden kan utvide prosjektet.

– Nå har vi én buss, men kanskje vi i framtiden kan få flere på banen. Vi kan også se på mulighetene om å få et nettverk av busser i samarbeid med andre institusjoner og samarbeidspartnere. Men før det må det jo avdekkes behov, sier han.

EN START. – Kanskje Erasmusbussen kan være en start og danne en liten miljøspire i de som reiser, sier student Benedicte Steinbakk.

Han legger til at ulik semesterstart på andre studiesteder kan være utfordrende for planlegging.

Steinbakk ser også utfordringene ved å finne den beste løsningen for utvidelse.

– Alle løsninger har en bakside. Det kan jo være dumt å sette opp flere busser om det er bare tre i bussen for eksempel, sier hun.

Både Kjær og Steinbakk synes det er dumt at det er vanskelig å reise miljø- og klimavennlig, og at det å ta gode valg koster både for lommeboka, tidsmessig og annet.

– Men kanskje Erasmusbussen kan være en start og danne en liten miljøspire i de som reiser, avslutter Steinbakk med et smil.

