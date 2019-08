En grandiosa-pizza etter en natt på byen kan få store konsekvenser. Bergen brannvesen vil at studenter heller kjøper nattmat ute.

Hele vaktlaget ved Bergen brannvesen var samlet på Torgallmenningen natt til torsdag 15. august. Sammen med faddervaktene stod de klare til å dele ut mat til studenter på vei hjem fra byen.



Slik ønsker de å informere studentene om brannsikkerhet.



– Vi får mange spørsmål om hvorfor vi står her. Da får vi muligheten til å gjøre dem observante på den potensielle faren som venter hjemme, sier brannmann Tommy Støylen.

– Håpet er at vi på denne måten kan forhindre brann før det skjer.

Les: Frykter dyr nattbuss dersom Høyre vinner valget.

Komfyr vanlig årsak til brann

Brannvesenet hadde 304 brannutrykninger til boliger i Hordaland i 2018, ifølge direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hele 50 prosent av disse skyldtes komfyren.

UHELL. – Det er skjer lett at man kommer hjem fra byen, setter på ovnen og glemmer den, sier informasjonsleder i Bergen Brannvesen, Trine Sivertsen Sommerlade.

– Brann i forbindelse med matlaging og komfyr skjer ofte. De skjer på ulike tider av døgnet, med både pensjonister, barnefamilier og studenter. Blant unge ser vi at det skjer hyppigst på kveldstid og i helgene, forteller informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.



Brannvesenet har bistått i fadderuken de siste tre årene for å belyse denne faren. Ved å være tilstede med informasjon håper de å kunne forhindre at studentene lager mat når de kommer hjem fra byen.

– Spesielt nå i fadderuken er det lett at det kan oppstå brannfarlige situasjoner. Det er mange nye mennesker som strømmer til byen, og mange av dem har aldri bodd for seg selv tidligere, sier hun.

SMIL. Flere studenter og forbipasserende stoppet opp for å prate med vaktlaget, noen også for et bildet ved brannbilen.

Klare til utrykning

Mannskapet er godt synlige ved siden av to røde brannbiler som står parkert midt på Torgallmenningen.

– Noen studenter kjenner oss igjen, og vet hvorfor vi er her. De forteller oss gjerne at de skal huske å ikke bruke komfyren når de kommer hjem, sier Sommerlade.

Se bildene fra helgens Sigrid konsert.

Selv om hele vaktlaget er på plass sitter det folk på alarmsentralen som gir beskjed videre til mannskapet. Vaktlaget er ikledd fullt verneutstyr og brannbilene er satt opp slik at de lett kan komme seg frem om det skulle være nødvendig.

– Tidligere i kveld hadde et typisk student-utested utfordringer med brannalarmen. Da måtte vi dra ut og sjekke at alt var ok før noe kunne skje.

PÅ VAKT. Faddervaktene var også tilstede og fulgte studenter hjem, med god hjelp fra brannvesenet var også disse ekstra synlige på Torgallmenningen.

Stilte opp med laksewraps

Tidligere år har mannskapet hatt med seg en brent pizza for å illustrere hvor viktig det er at studentene er forsiktige.



– I år har vi ikke hatt tid til å brenne en ny en, forklarer Sommerlade.

I stedet kommer de godt forberedt med bananesker fulle av laksewraps. Ved å ta imot en wrap eller kjøpe en kebab ute, kan man forhindre at en potensiell brannfarlig situasjon oppstår.

Faddervaktene er også like ved og serverer banan, boller og sjokolade. De skal hjelpe de ferske studentene, om de trenger hjelp til å finne rett buss eller noen som følger dem hjem.

Les: «Tom» har A i snitt og en fengselsdom på nesten 20 år.

Kommentarer

kommentarer