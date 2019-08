I dag betaler man vanlig pris for å ta bussen eller bybanen hjem, uansett tid på døgnet. Slik har det vært i Bergen siden 2017. Før den tid kostet billetten hjem 85 kroner mellom klokken ett og fem på natten.

I desember la Høyre fram et alternativt budsjett basert på rådmannens forslag. Det innebar å gjeninnføre natt-taksten for å spare inn ti millioner kroner i budsjettet.

Nå er Linn Kristin Engø (AP) og Høyre-politiker Carl Christian Grue Solberg (H) vidt uenige om hva som vil skje med natt-taksten dersom Høyre får bestemme etter valget i september.

– Heldigvis har vi flertall på fylkestinget nå, så de har ikke fått gjennomslag for det. Men jeg er dypt bekymret for at det vil skje dersom de vinner valget, sier Engø, som er byråd for barnehage, skole og idrett.

Nekter for at de vil gjøre bussen dyrere

Hun mener en slik prisøkning kan gå ut over tryggheten til studenter og unge. Særlig for unge jenter.

– Det er ikke sånn at alle studenter i Bergen bor midt i sentrum og kan gå hjem. Og selv det er ubehagelig for mange, sier Engø, som også er masterstudent i demokratibygging ved Universitetet i Bergen (UiB)

Carl Christian Grue Solberg er jusstudent ved UiB og bystyrekandidat for Høyre. Han svarer kontant nei på spørsmål om Høyre vil tilbakestille natt-taksten.

Han lover også at Høyre er en garantist for kollektivsatsing i Bergen.

– AP prøver her å score et billig poeng for å få studentene til å stemme på seg, sier Solberg.

Han mener at det å stemme for rådmannens innstilling var det eneste økonomisk ansvarlige å gjøre på grunn av måten AP har styrt økonomien.

– Dersom Høyre hadde sittet med det budsjettet, hadde ikke problemet oppstått i det hele tatt. Vi går ikke til valg på å fjerne natt-taksten.

LEDER: Carl Christian Grue Solberg er også leder for Høyres Studentforening i Bergen. FOTO: Beate Felde.

Beskylder Høyre for å lyve

BA kunne i desember melde at flertallskoalisjonen i fylket måtte tåle mye kritikk fra høyresiden under den nevnte budsjettdebatten. Fra Høyre ble det uttrykt bekymring for at politikerne brukte engangsinntekter for å holde budsjettet gående på kort sikt.

Dette er kritikk Solberg stiller seg bak.

– Om AP frykter nattakst er det én ting gå gjøre: å drifte budsjettene skikkelig, sier jusstudenten.

AP-Engø lar seg ikke overbevise av Solbergs lovnader. Hun mener Høyre burde være ærlige om sin egen politikk.

– Høyre sin politikk er å innføre nattakst og kutte i kollektivtilbudet. Ingenting ville gledet meg mer enn om Høyre går tilbake på politikken sin, men de siste årenes praktiske utøvelse av politikk på fylkestinget tyder på det motsatte.

– Det er Høyre som definerer Høyre sin politikk. Det hadde AP skjønt om de konsentrerte seg om egen politikk fremfor å snakke om Høyre, sier Solberg.

