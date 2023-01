Jungelfest er en festival bestående av DJ-sett, konserter, panelsamtaler, danse-worskhop og matopplevelser, startet av artist og DJ Simon Alejandro Larsen. I alt er det 38 artister som tar turen.

Jungelen er en bergensk klubb- og konsertserie som har arrangert faste eventer på Landmark, og andre scener i byen i syv år. Tidligere har det vært i to etasjer på Landmark, i år tøyer de strikken enda lenger og tar over både Østre og Landmark i to dager.

– Festival fetere enn master

I år kommer både lokale og utenlandske artister som serverer funk, pop, disco og hip-hop fra Nord-Afrika og Midtøsten, samt afrobeats, amapiano og andre sjangre som ikke vanligvis spilles live.

ALLE SJANGRE. På Jungelfest spilles alt fra disco til hip-hop.

– Dette er musikk jeg har hørt toppen èn gang tidligere i Bergen, på NattJazz, sier produksjon- og frivilligansvarlig, Lene Anette Kolltveit.

Hun går master i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen (UiB), men legger ikke skjul på at festivalen er førsteprioritet disse dagene.

– Jeg syns jo at festival er fetere enn master.

Dekker et behov

Alejandro startet Jungelen i 2016 fordi han mente Bergen manglet et lignende tilbud. De har siden arrangert inkluderende klubbkvelder for unge voksne fra ulike kulturer der åpenhet og nysgjerrighet er i fokus.

De mener Jungelen fortsatt dekker et behov i Bergens kulturliv, som en ikke får andre steder.

Sammen forklarer de at house-scenen i Bergen er godt tilrettelagt, men det er lite mangfold.

– I Bergen sentrum i dag er det tilrettelagt for hvite dudes i 20-åra som liker house og alkohol. Ingenting galt i det, men vi prøver å nå andre grupper i tillegg, sier Kolltveit og får et anerkjennende «word» fra Alejandro.

KLARE. Lene Anette Kolltveit og Simon Alejandro Larsen er klare for festival. FOTO: Malin Askevold Helle



– Det skjer ekstremt mye fett, men trengs flere tilbud hvor folk kan se seg selv av og på scenen og føle at de faktisk oppdager noe nytt, fortsetter hun.

Kolltveit utdyper:

– Vi ønsker å skape et sted hvor folk faktisk husker de ulike dj-setene og setter pris på mangfold i musikken.

Publikummere takker arrangørene

Noe av det Kolltveit og Alejandro setter mest pris på er når publikummere uttrykker at de liker arrangementene. Kolltveit forteller om en gang en mann med flerkulturell bakgrunn kom bort og takket dem. Han fortalte at det var første gang siden barndommen at han hørte den type musikk live, og at det føltes litt som hjemme.

– Vi ønsker å skape en arena hvor en kan høre musikk en kan kjenne seg igjen i, forklarer Kolltveit.

De er likevel klare på at festivalen er for alle.

–18-35 år er på en måte hovedmålgruppen, men vi håper at mangfold i artister skaper mangfold i publikum, sier Alejandro.

SEG SEG SELV. Et av målene med Jungelfest er at publikum kan se seg selv i musikken. FOTO: Malin Askevold Helle

At publikummet til Jungelfest er annerledes enn mange andre festivaler er de begge takknemlige for. De sier det er få andre steder det er så varm og inkluderende stemning i publikum.

– Publikummerne våre kommer for å ha det hyggelig. Det skal være gøyt, sier Alejandro.

Utradisjonell finansiering

For å arrangere festival trengs det penger. Alejandro har jobbet lenge med å få finansieringen på plass. Kulturrådet, Sparebanken Vest, kommunen og Bergen Kunsthall er alle med å støtte den unike festivalen.

Av litt sjeldnere givere står den franske ambassaden på lista. De støtter med penger etter et lengre samarbeid mellom Jungelen og Piñata Radio. Franskmennene ønsker å legge til rette for kultursamarbeid mellom de to organisasjonene.

Alejandro og Kolltveit er begge opptatt av at festivalen skal være tilgjengelig for alle. De syns konsertene i Bergen ofte er for dyre, og at det dermed blir utilgjengelig for mange.

Samtidig er Alejandro klar på at billettene ikke skal være gratis. Kultur koster penger, og publikummerne må lære at en skal betale med glede for live musikk.

Som alltid skriver Jungelen på sine arrangementer: Kom tidlig, vær nice.

Kommentarer

kommentarer