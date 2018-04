Studietiden er preget av nye bekjentskap, festing, drikking og tydeligvis også kjønnssykdommer. Fordi studenter er den gruppen som er mest utsatt for kjønnssykdommer, noe som er en konsekvens av at de ikke bruker kondom.

Noe av det største fokuset i seksualundervisningen på både ungdomsskolen og videregående er at man skal praktisere sikker sex, noe som igjen involverer bruk av kondom. Dessverre er det altfor mange som glemmer hvor viktig kondomer faktisk er, og fokuserer heller på at det er «mindre digg» og «ødelegger stemningen».

En undersøkelse gjort i forbindelse med verdens prevensjonsdag i 2011, viste at Norge faktisk er det dårligste landet i Europa til å bruke kondom. Hele 52 prosent av de norske mennene, og 49 prosent av de norske kvinnene som deltok i undersøkelsen, svarte at de hadde hatt ubeskyttet sex med en ny partner. Det er ganske flaut. Andre land som hadde lignende tall er Kina, Estland, Kenya, Korea og Thailand.

For er folk egentlig klar over risikoen de utsetter seg for når de velger å ha ubeskyttet sex med en ny parter? Hver gang du har ubeskyttet sex med en ny parter, risikerer du å bli smittet av en kjønnssykdom. Blant annet har du en tiendedels sjanse for å få en form for HPV, noe som kan medføre både kjønnsvorter og livmorhalskreft.

Man må selvfølgelig ikke glemme klamydia. Ifølge folkehelseinstituttet (FHI) har én av 20 seksuelt aktive unge klamydia til enhver tid, noe som vil si at sannsynligheten for å bli smittet er relativt stor. Mange tar lett på den seksuelt overførbare sykdommen ettersom den kan kureres med en liten antibiotikakur, men forblir sykdommen ubehandlet over lengre tid kan det føre til nedsatt fruktbarhet eller sterilitet. Klamydia har få eller ingen symptomer, så sjansen for at den forblir uoppdaget er stor, og da er du også en levende smittekilde.

I tillegg har man en rekke mindre utbredte sykdommer som HIV, gonore, hepatitt B og C, herpes og syfilis som ikke skal glemmes. Spesielt når det kommer til HIV, er lett å tenke at «det skjer ikke meg», men ifølge FHI ble hele 213 personer diagnostisert med viruset i Norge i 2017.

Også skal man selvfølgelig ikke glemme konsekvensen som egentlig er formålet med sex; reproduksjon. Hormonell prevensjon som p-piller, p-stav osv., er svært populært, noe som sannsynligvis er en faktor i at folk dropper kondom. Blant annet bruker tre av ti kvinner mellom 20 og 34 p-piller som prevensjonsmiddel. Slike prevensjonsmidler hindrer kanskje kvinnen fra å bli gravid, men sjansen for å bli smittet av kjønnssykdommer er like stor.

Bruken av hormonelle prevensjonsmidler har visst gitt inntrykket av at det er greit å ikke bruke kondom, fordi «alle jenter går på p-piller», og hvis de ikke gjør det «kan de jo bare kjøpe en angrepille». Det mener i hvert fall flere av guttene både jeg og venninner har vært borti. Men hormonell prevensjon kan ha stor påvirkning på kvinner, og innebærer bivirkninger som risiko for blodpropp, humørsvingninger og nedsatt sexlyst. Å ta det som et selvfølge at en fremmed skal utsette kroppen sin for det, så man kan gi eller få klamydia uten å bli gravid, er ganske egoistisk.

Også er det jo alltids noen som blir gravid. Da kommer dilemmaet om man skal ta abort eller beholde barnet. Altså må jenta velge mellom å gjøre et inngrep som kan påvirke henne psykisk resten av livet, eller velge å bli forelder med en person man så vidt kjenner. Og er du gutt har du ikke mye å si om jenta ønsker å beholde barnet.

Så er det ikke enklere å bare bruke kondom? Er det virkelig så stor forskjell, at det er verdt å risikere å få kjønnssykdommer og lage et barn, bare for å ha sex uten kondom? Nei. Så vær litt ansvarlig. Slutt å spre kjønnssykdommer. Ikke bli eller gjør noen gravid ufrivillig. Vær smart. Bruk kondom.

