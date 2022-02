Hei og hå – og god helg! Studcast er tilbake med en rykende fersk episode.

Øyvind og AJ er i studio, og får storfint besøk av Andrea Olsen, fotojournalist i Studvest. Hun var nemlig på forsiden av Bergensavisen (BA) for noen uker siden der hun snakket om sin noe utradisjonelle hobby – Nemlig å samle på cd-er. Hvorfor gjør hun det, og har AJ og Øyvind noen unike hobbyer?

Med på telefon får AJ og Øyvind endelig høre igjen stemmen til Studcast-veteran Vilde Alstad. Hun er på utveksling i Sverige, og skriver i et korrespondentbrev i Studvest at der har hun blitt en hybrid. Hva legger hun i det? Og hvorfor er det sånn at vi forstår svenskene, men svenskene forstår ikke oss?

Les korrespondentbrevet her: Jeg trodde jeg visste hvor jeg hadde svenskene

I studio er Øyvind Myklatun og AJ Bergesen. Gjester er Andrea Olsen og Vilde Alstad. God lytting, og riktig god helg. Og husk at Studcast legger ut nye episoder hver fredag!

