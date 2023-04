15. april var fristen for å søke høyere utdanning i Norge. I Bergen jobber de ulike utdanningsinstitusjonene beinhardt for å vinne kampen om de nye studentene.

Med mange studiesteder med ulike retninger, kan det lønne seg å sette seg godt inn i hvert studiested. Men ettersom dybdelesing blir betraktet som en slitsom affære blant dagens Tiktok-infiserte ungdom, er gode slagord viktigere enn noen gang.

Hold dere fast, her kommer (trommevirvel): Anmeldelsen av utdanningsinstitusjonenes slagord.

Slagordene rangeres på en karakterskala fra A til F etter tre faktorer:

Grad av cringe Grad av bullshit Grad av selvinnsikt

Norges Handelshøyskole (NHH): «Sammen for bærekraftig verdiskapning»

Dette sitatet er som snytt ut av nesen til Witzøe senior eller en av hans wannabe-sveitsiske makkere. NHH skal derfor få plusspoeng for deres ærlige framtoning. Verdiskapning hos gullungen er tross alt bærekraftig for pappas portefølje.

Samtidig, finnes det ord som er mer overbrukt og tappet for innhold enn «bærekraft» og «verdiskapning»? NHH må kanskje bite i det sure eplet og ta et årsstudium i International Marketing på BI. Samtidig er vi ikke overrasket over at NHH velger et oppbrukt slagord; et lite originalt slagord passer godt til en lite original studentgruppe.

I tillegg er «bærekraftig» å ta litt hardt i. Er det virkelig bærekraftig at samtlige studenter har Douchebag-sekk og Amundsen-nikkers? Og for ikke å snakke om moon-bootsene – de er ikke så kule. Det ville ikke vært overraskende om de har tatt en månelanding i nærmeste UFF-container til neste vinter.

Grad av cringe: D

Grad av bullshit: B

Grad av selvinnsikt: B

Universitetet i Bergen (UIB): «Verden trenger tankene dine»

Vår umiddelbare tanke er at UiB er lystløgnere. Det er ikke akkurat mangel av personer på universitetet som verden virkelig ikke trenger tankene til. Hva med den selverklærte spadepåkalleren Emil (22) som tar bachelor i historie og har Andrew Tate som forbilde?



Vi tror heller ikke UiB er enige med sitt eget slagord. Verden trenger jo tydeligvis ikke tankene dine hvis du for eksempel skriver master i teatervitenskap. At norrøn filologi overlever er nok takket være en gjeng med spesielt interesserte ildsjeler, ettersom de eneste som trenger tankene deres er forfatterne av spenningsromaner for kåt ungdom.

Det er tydelig at UiB føler seg som kongen av studentbyen Bergen, og derfor tok seg råd til å slacke litt i utarbeidelsen av et slagord.



Grad av cringe: B

Grad av bullshit: B

Grad av selvinnsikt: D

NLA Høgskolen: «Fordi noen trenger deg»

Amen!

Neida, ikke la deg lure av ordet «noen» i slagordet – det er NLA som trenger deg. Med studieretninger som for eksempel årsstudium i lovsangledelse, er det klart at de sliter med å rekruttere karrierefokuserte studenter. De er faktisk ganske desperate etter deg.

NLA skal likevel ha for at de er litt mer ydmyke og mindre pompøse enn UiB. Der hvor UiB hevder at verden (åtte MILLIARDER mennesker) trenger tankene dine, nøyer NLA seg med å friste de som har det vanskeligst: De kan love at minst én person kan ha nytte av noe du har å bidra med. Kanskje ikke særlig oppmuntrende for den ambisiøse student, men for noen kan kanskje NLA hjelpe med å få en ut av livets tunge tralt og inn i Jesu varme.

Grad av cringe: B

Grad av bullshit: E

Grad av selvinnsikt: A

VID: «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt»

Hva er den lukten?

Jo, vinden bringer med seg en eim av white saviour-complex helt fra Haraldsplass til Høyden.

Er det noen sykepleiestudenter som skal på utveksling til Tanzania eller? Vi må innrømme at vi er litt overrasket over at «We Are The World» ikke begynner å spille i bakgrunnen når vi tar turen inn på hjemmesiden til VID.

Likevel må redaksjonen berømme VID. Det er tross alt ingen av de andre skolene som er opptatt av engasjement. Vi liker sånne fine, store, ord, vi. Også er det litt fint å høre at en skole ingen har hørt om engasjerer seg.

Søtt rett og slett!

Grad av cringe: B

Grad av bullshit: D

Grad av selvinnsikt: B



BI: «Make it your business»

Som forventet av skolen for «International Business» and marketing er slagordet kort, godt – og selvfølgelig på engelsk. At ikke skolen har en egen influencerlinje er sjokkerende, all den tid studentene skal make pyramidehandel their business.

Dette slagordet er å oppfordre studentene til å være egoistiske og pengejagende. Slageordet kunne like gjerne vært «None of your business».

Men fra spøk til alvor, slagordet er ikke så verst. Vi mener faktisk det er det beste hittil. Men det er kanskje ikke så rart ettersom skolen trener opp fremtidens armé av kalkulerende markedsførere.

Grad av cringe: A

Grad av bullshit: F

Grad av selvinnsikt: B



HVL: «Tett på arbeidslivet»

HVL har ikke skjønt at image er viktig. Hvis HVL noen gang håper på å få universitetsstatus, så er dette en svært dårlig pitch. Har de ikke fått med seg at universitetet handler om å ignorere arbeidslivet så lenge man kan?

I tillegg er sitatet lett å pirke i. Hvilket arbeidsliv er det de snakker om? Det man får etter en bachelor i «Community Arts»? Eller etter et halvtårsstudium i «Fjords and Glaciers»? Sitatet kan jo i verste fall lure naive 18-åringer til å bli barnehagelærere, for så å tjene 300.000 kroner i året for å ha kronisk leverpostei i alle kroppens kriker og kroker. I USA kunne du sikkert saksøkt høyskolen for villedende markedsføring.

Og, HVL er jo ikke tett på noen ting. Med campus i Førde og Sogndal kan man gå på en skikkelig smell i søknadsprosessen.

Grad av cringe: E

Grad av bullshit: B

Grad av selvinnsikt: D

