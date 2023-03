For å kjøpe den dyreste av vinen i Vinmonpolets burgund-slippet, måtte du ut med den nette sum av 65.000 kroner. Selv for en NHH-student kan det bli litt i det meste laget. Studvest kjenner imidlertid sitt publikum, og vi har derfor lagt oss i det nedre prissjiktet i denne testen.

I tillegg til pris, er også personlig affeksjonog grad av fylleangst vinen har gitt noen av anmeldere i deres yngre dager, vektlagt. At et veldig stort antall av disse vinene er fra Chile, fant vi ut litt for sent.

Panelet besto av de seks motiverte og uskyldige kulturjournalistene Emilie Håberg, Frida Måseidvåg, Inger Blom Huus, Mads Haram Halvorsen, Magnus Laundal og Svanhild Bøe og Selma Turiddatter.

Vi hadde følgende vurderingskriterier å forholde oss til: smak, pris og alkoholprosent – i tillegg til stemningsassosiasjoner.

Abbazia Prosecco Extra Dry: Nødløsning til champagnefrokosten

DYREST: Proseccoen var testens dyreste, men Bergen Storsenters billigste proseccoalternativ. ALLE FOTO: Truls Skram Lerø

Pris: 129,90 kroner

Type: Prosecco (Italia)

Alkoholprosent: 11 %

Vinmonopolet mener den passer til: Aperitiff, skalldyr og fisk (og «kan vel til nød brukes til mimosa med en veldig syrlig appelsinjuice», i følge en veldig hyggelig ansatt på Vinmonopolet).

Vi mener den passer til: Å drikke fra flaska, russedåp, en barnebursdag du ikke vil være i og gjennomført folkehøyskole.

Vi starter testen med et pang og går for proseccoen som førstevalg. I tillegg til å være testens eneste flaske med bobler, er det også den dyreste. Første reaksjon fra samtlige i panelet er å skjære en grimase og «surt godteri» kastes ut som beskrivelse av smaken. Idet ettersmaken setter inn, skjæres det enda en grimase fra samtlige, og proseccoen klarer det umulige: å ha en veldig bitter ettersmak, samtidig som den er altfor søt. Vi må dog innrømme at den går lettere ned på andre glasset, og til 130 kroner er det en god nødløsning til champagnefrokosten på 17. mai.

Terningkast: 3

Gato Negro Chardonnay: Oransjevin for svaksynte

BUNNSLAM: «Polets bunnslam» ble Studvests mest beskrivende ordvalg av Gato Negro.



Pris: 109,90 kroner

Type: Urin Hvitvin (Chile)

Alkoholprosent: 12 %

Vinmonopolet mener den passer til: Skalldyr, fisk og lyst kjøtt.

Vi mener den passer til: Ingenting.

– Dette er faktisk urin, er første reaksjon når den chilenske chardonnayen kommer på bordet.

Fargen på vinen kan vanskelig beskrives som annet, selv om «oransjevin for svaksynte» også ble kastet ut. Etter å ha smakt på vinen, er ikke adjektivene noe lystigere. Brekningene sitter løst, og dette er ikke en vin vi unner vår verste fiende å smake på engang. Litt uavhengig av hvor lenge det er til stipend, er ikke denne vinen verdt 109 kroner. «Polets bunnslam» blir dommen fra oss mens vi heller ut restene av vinen og stålsetter oss for fortsettelsen.

Terningkast: 1

Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon: Til deg som ikke liker rødvin

SAFT?: Viña Maipo smaker kanskje ikke rødvin, men er heller ikke så verst.

Pris: 102,90 kroner

Type: Rødvin (Chile)

Alkoholprosent: 11 %

Vinmonopolet mener den passer til: Lyst kjøtt, lam og sau.

Vi mener den passer til: De som ikke liker rødvin, er for sene til vors og trenger noe å chugge.

Baksiden forteller oss at vinen passer til pizza. Etter første slurk er vi enige om at det isåfall må være Grandiosa. Til tross for en umiddelbar skepsis, må panelet innrømme at dette er en vin som egentlig ikke smaker vin, og for rett over hundrelappen, faktisk ikke er så verst. Ergo bør den være lett å bli full på i en rasende fart, dersom det skulle være ønskelig. Men om daten inviterer til middag med lyst kjøtt, lam eller sau og har med denne, er det et stort red flag, i følge panelets selvutnevnte romantiker.

Terningkast: 4

Beringer Zinfandel Rosé: Korskenkorva med lav prosent

SØT: Rosévinen ble litt for søt for panelets smak, men passer nok ypperlig til vors med #bestejentene.

Pris: 105,90 kroner

Type: Rosévin (USA)

Alkoholprosent: 10 %

Vinmonopolet mener den passer til: Ost og dessert.

Vi mener den passer til: Vors med #bestejentene og når du er litt keen på å kjøpe Korskenkorva med fersken, men ikke tør.

– At denne vinen passer til dessert skjønner jeg ikke. Det er jo en dessert i seg selv! utbrytes det idet en altfor søt lukt strømmer ut i rommet.

Til liten overraskelse smaker den like søtt, og har et enda større saft-preg enn for forrige rødvin, kombinert med et hint av (trommevirvel) Korskenkorva.

– Samtidig, den er ikke vond og tanken om en varm sommerdag med denne i glasset, og rikelig med isbiter, er ikke fremmed, kommer det fra en paneldeltager med håp i stemmen. Hun blir derimot slått hardt ned på:

– På en varm sommerdag ville jeg heller drukket brus, ass!

Karakter: 3

Cono Sur Bicicleta Gewürztraminer: Hvitvin med støttehjul

«SYKKELVIN»: Kjært barn har mange navn, sies. Denne hvitvinen ble fort omdøpt til sykkelvinen.

Pris: 121,90 kroner

Type: Hvitvin (Chile)

Alkoholprosent: 12,5 %

Vinmonopolet mener den passer til: Fisk, ost og svin

Vi mener den passer til: Hvis du vil drikke hvitvin som faktisk smaker vin

– Oi, den lukter jo faktisk helt ålreit!

«Sykkelvinen» er vårt første møte med en ikke illeluktende vin i kveld. Vinen er 20 kroner dyrere enn de andre vinene (uten bobler), og vi har derfor et nobelt oppdrag: Å finne ut om det er verdt å bruke 20 kroner ekstra på denne? Konklusjonen er enstemmig (med en forutsetning om at du faktisk liker hvitvin): Det er den absolutt verdt! Denne smaker, i motsetning til de andre vinene så langt, faktisk vin.

Karakter: 4

Concha y Toro Cabernet Sauvignon: Liksom-fancy knullevin

PREG AV FANCY: Til tross for sin billige pris, synes panelet denne rødvinen var fancy.

Pris: 102,90 kroner

Type: Rødvin (Chile)

Alkoholprosent: 12,5 %

Vinmonopolet mener den passer til: Lyst kjøtt, lam, svin

Vi mener den passer til: Du vil ligge, er keen på være fancy, men er blakk

– All denne vinen har truffet meg, blir det slått fast idet siste flaske åpnes.

Promillen til panelet har unektelig gått opp, i takt med at ordforrådet har blitt mer begrenset. Sistnevnte kan best illustreres med vår kjente håpløse romantiske nye substantiv «knullevin» med den grundige begrunnelsen: «Det er en get to the point vin. Lettdrikkelig og fancy flaske». Alt du vil ha på en date nummer tre, med andre ord. Andre mener derimot den er «tryhard» og lite spennende, uten å utdype nevneverdig.

Konklusjonen blir derfor stående: til 102 kroner er dette en god rødvin!

Karakter: 5

Konklusjon: All øl – også billig øl – er bedre enn billig vin.

