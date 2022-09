Føler du at livet ditt har blitt en eneste lang monoton reise? Mangler du et eventyr i hverdagen? Frykt ikke, her er guiden som vi gi deg den opplevelsen du har manglet i dine dagligdagse aktiviteter.

Hemmelighetens kammer på Sydneshaugen

PUTIN ER EN DRITTUNGE. Mange har brukt veggene på Sydneshaugen til å få ut frustrasjon, blant annet gjennom «PUTIN ER EN DRITTUNGE». FOTO: Mads Haram Halvorsen.

Dette toalettet befinner seg over kantinen på Sydneshaugen skole. Lokasjonen i seg selv er ikke så vanskelig å finne, men ettersom toalettet har svært få besøkende, har det blitt sagnomsust blant HF-studentene. Her kan du ta deg god tid i all hemmelighet.

Dette toalettet blir dermed et naturlig rom for refleksjon. Les en god bok, transkriber runer på toalettveggen eller syng en sang. Det finnes ikke grenser for hva du kan finne på. Bare husk å vask hendene etterpå.

Ørneredet på Dragefjellet

UTSIKT. Bergens fineste do-utsikt finner du på Dragefjellet. FOTO: Mads Haram Halvorsen.

I det høyeste tårnet på Dragefjellet finner du et svært høytliggende toalett. Her får du mulighet til å oppleve du frihet i sin beste form: Nettopp gjennom å leve, i alle fall en periode, som jusstudent. Friheten fra det folkelige maset, friheten til å glane på utsikten og friheten fra alle de banale studentene på de andre fakultetene.

Her kan du fråtse i din egen selvgodhet, se ned på byen og mannen i gata. Slipp deg fullstendig løs, mens du tårner over Bergen by.

Pissoaret fra helvete

FRA HELVETE. Pissoaret fra helvete befinner seg på Nordnes. FOTO: Mads Haram Halvorsen.

Har du driti deg ut på byen eller dummet deg ut foran noen du ville imponere? Synes du at du fortjener et skjebnesvangert opphold i skjærsilden? Da kan du forberede deg ved å dra til helvetes pissoar. Det holder til under trappen bak Nykirken på Nordnes.

Her lukter det forskrekkelig og synet er ikke noe bedre. Tramp tre ganger og spytt en gang til venstre før du går inn. Dette gir deg overtroisk styrke, og det skremmer bort eventuelle skadedyr som garantert befinner seg innenfor pissoarets porter.

Den hellige Gral

FRELSE. Om du søker frelse er doen i St. Jakobs kirke stedet å oppsøke. FOTO: Mads Haram Halvorsen.

Er du lei av fyll og ungdommelig fanteri? Søker du frelse? Ta turen til St. Jakobs kirke. Dette er plassen hvor unge og voksne kan søke frelse og finne sjelsro. Før du trer inn i det hellige rom, møter du toalettet som befinner seg i gangen. Dermed er første steg mot frelse og himmelens porter et sakralt dobesøk unna. Om du sitter lenge nok, vil sjelsroen finne deg. Her vil du garantert bli sittende.

Skrekkens toalett

TEST NERVENE. På doen på Kolonialen får du testet nervene. FOTO: Mads Haram Halvorsen.

Er du av typen som ikke lar deg skremme? Da kan du teste nervene med et toalettbesøk utenom det vanlige. Toalettet hører til den svært hyggelige kafeen Kolonialen, på toppen av Sydneshaugen. Toalettet befinner seg under lokalet. Du blir ført ned en knirkete gammel trapp, og blir du møtt med mørke når du endelig når bunnen.

Før du finner toalettet må du gjennom en tom, fuktig kjeller som er full av spindelvev. Murpusset knaser under foten idet du går inn på toalettet. Dosetet er like kaldt som omgivelsene, og på veggene står det advarsler. Denne opplevelsen gjør at du garantert vil bevege deg raskere ut av lokalet enn du gjorde inn.

Avslappende Avløsning

AVSLUTNING. Doen på Etter Tyggen er en avslappende avslutning. FOTO: Mads Haram Halvorsen.

Har eventyret blitt for hardt? Ble det mere utfordrende enn du hadde trodd? Da kan du ta deg en tur på Bergens mest eksklusive og avslappende toalett. Toalettet på Fetter Tyggen i Skuteviken, som har venterom og kunstutstilling, er den perfekte avslutningen på en stressende uke.

Det første du opplever når du går inn er de myke fargene på veggene, den behagelige lukten og myke håndklær til å tørke hendene med. Om eksamensperioden har blitt for stressende er det her du må ta turen fra torsdag til lørdag (for det er de eneste dagene det er åpent). Her har du en gylden mulighet til å avslutte en stressende, eventyrlig uke.

