Tirsdag var terapihunden Mie (9) på besøk for å roe BI-studentenes eksamensnerver. Skolen mener dette er et viktig tiltak spesielt når ensomhet og angst er økende grunnet korona.

På tirsdag kunne studentene på BI få seg ett kvarter med kos og avslapping med hunden Mie (9). Karen Valeur Flaten er fører til Mie, en Eurasier med syv års erfaring som terapihund.

Flaten sier at hennes viktigste jobb er dyrevelferd, og å passe på at Mie har det bra på jobb.

MATMOR. Karen Valeur Flaten er fører til Mie og passer på at hun har det bra på jobb.

– Det var veldig lite arbeid under koronatiden, og det var veldig kjedelig. For det var da ekstra mange folk trengte en terapihund.

Viktig tiltak

Elisabeth Anfinsen Seim er direktør på BI campus Bergen. Hun forteller at studentene på BI har fått besøk av Flaten og Mie flere ganger i høst.

– Vi var litt i stuss på å gjennomføre det nå som det er blitt mer koronasmitte den siste tiden.

POSITIVT. Direktør for BI campus Bergen, Elisabeth Seim, sier at terapihunden har positiv effekt på studentene

Likevel valgte skolen å gjennomføre det med tanke på studentenes mentale helse. Skolen mener dette er et viktig tiltak spesielt når ensomhet og angst er økende grunnet korona.

En tilleggsundersøkelse gjort av Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) publisert våren 2021, viste at 54 prosent av studentene savner noen å være med, føler seg utenfor eller isolert. Dette er en økning fra 2018, da var tallet på 30 prosent.

– Studentene er alene på hybelen og borte fra familiene sine, kanskje for første gang, sier Seim.

For å være på den sikre siden er det satt inn smitteverntiltak. Studentene må ha på seg munnbind og det kan kun være fire studenter med terapihunden samtidig. Studentene får 15 minutter sammen med Mie. På listen er det 22 studenter som har meldt seg opp til kos med Mie.

Avbrekk fra eksamensstress

Studentene Susanne Bjelland (21), Nina Eide (20) og Celine Dahle (21) studerer alle organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI. De forteller at de føler på eksamenspresset før jul.

– Det er godt å få komme hit og få et avbrekk i eksamenslesingen, sier Bjelland.

KOMFORTABEL. Mie er komfortabel med å legge seg ned for å bli klappet av Celine Dahle (21), Susanne Bjelland (21) og Nina Eide (20)

Flaten forklarer at når man koser med terapihunder, produserer kroppen lykkehormonet oksytocin. Lykkehormonet fordriver hormoner som har med negative følelser å gjøre, blant annet som eksamensnerver.

– Oksytocin er et velværehormon. Det skal ikke mer enn 15 til 20 minutter (med kos fra Mie) før kroppen produserer oksytosin.

Hormonet påvirker humøret, og gjør studentene mer mottakelig for videre lesing til eksamen.

En økning i terapihund-miljøet

Mie ble kjøpt spesielt for å bli trent til å bli en terapihund. Flaten forteller at både fører og hund må gjennom en lenger opplæring for å kunne bli terapihunder. Fører lærer om hvordan hunden fungerer, dets kroppsspråk og trening av hund. Så er det ut i praksis, hvor det er mye miljøtrening og sosialisering. Miljøtrening kan være å trene på å være på skoler, busser og jernbanestasjoner.

TERAPI. Mie (9) har syv års erfaring som terapihund.

Hundene trener og på å bli vant til ulike klesplagg som en caps, en stokk og munnbind. Noen hunder kan reagere på mennesker med munnbind, siden det ikke er sånn mennesker pleier å se ut.

Flaten sier hun har opplevd en økning i kollegaer i det siste, men at dette går sakte oppover. Flaten kjenner en del som driver med terapihunder, men at de er spredt rundt i landet, og at det har vært lite kontakt mellom tjenestehunder. Derfor var Flaten med på å stifte nettverket Sosiale Tjenestehunder.

– Det handler om at medlemmer skal kunne bruke hverandre, dele artikler og samarbeide med andre fagfolk.

Fullbooket

Framover mot jul er Mie er fullbooket.

– Akkurat nå har vi ikke så mye å gå på, for den andre hunden min ble pensjonist for et halvt år siden.

Denne høsten har vært den første høsten studentene på BI har fått besøk av Flaten og Mie. Direktør Seim forteller at de ønsker å fortsette med dette fremover, også i eksamensperioden til våren.

– Tror du hundeterapi fungerer?

– Jeg tror ikke hundeterapi fungerer, jeg vet, sier Flaten.

