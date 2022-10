Bergensguttene Mario Riera (24) og Emre Gounez (21) måtte droppe fadderuken og startet semesteret litt sent. August ble nemlig tilbrakt i Brasil – på innspilling til skandaleprogrammet Ex On The Beach.

I forrige uke ble deltakerne til det skandaleombruste reality-programmet Ex on the Beach kjent. Blant dem er BI-studentene Mario Riera (24) og Emre Gounez (21). De har nylig lagt et opphold «i villaen» i Brasil bak seg og er spente på tiden fremover.

– Jeg kunne jo ikke si noe til noen hvor jeg var, så det er deilig å endelig være åpen om det, sier Gounez.

Det er hans første møte med TV og reality-deltakelse. Riera derimot er med på programmet for tredje gang, og har tidligere vært med på Paradise Hotel og 71 Grader Nord. Selv omtaler han seg som en «pensjonist» i bransjen.

– Nå har jeg Emre på opplæring, sier Riera og ler.

– Festene på BI er jo sykere enn på Ex

Til tross for at programmet ennå ikke har gått på TV, har guttene allerede kjent på oppmerksomheten. Gounez har lagt merke til at det har blitt litt flere blikk i gangene på skolen og i forelesning.

– Folk vil jo plutselig bli venn med deg, sier Riera.

«KRONISK FYLLEANGST». Å delta på Ex on the Beach gir deg kronisk fylleangst, ifølge reality-veteran Mario Riera.

Han går første året på Digital kommunikasjon og markedsføring, og har nettopp blitt med på skolens fotballag.

– Der har jeg fått mange kompiser og koser meg. Så skal jeg prøve å prioritere skole fremover også, sier han.

Gounez, som går andre året på HR og ledelse, sier at skole er første prioritet også for han. Han er veldig fornøyd med skolevalget.

– Om du skal være med på Ex On The Beach, er BI riktig skole å gå på, mener Gounez.

Han trekker også frem at studiet er relevant for han videre. Drømmejobben er å være sin egen sjef og jobbe med klær eller smykker. Det håper han at også deltakelsen i realityprogrammet kan bidra til, gjennom oppmerksomhet i sosiale medier.

Guttene legger heller ikke skjul på at de også er fornøyde med det sosiale miljøet på skolen:

– Festene på BI er sykere enn på Ex. Det er jo Ex on the Beach-stemning på BI, sier Gounez og ler.

Nærmer seg premiere

Premieren på Ex on the Beach nærmer seg med stormskritt, noe studentene ser på med blandede følelser. At det med deltakelsen også følger med mye oppmerksomhet og flere følgere på sosiale medier, er noe de er bevisste på, forteller guttene. De prøver å være bevisste på hva de deler med følgerne sine.

– Jeg har jo for eksempel en kronisk sykdom og prøver å være åpen om det, sier Riera.

Han har selv jobbet med sosiale medier over en lengre periode, og kunne tenke seg å jobbe med det også i fremtiden. Gounez har derimot mindre erfaring, men er overrasket over for hvor mange følgere han har fått på kort tid. Det har vært fint å ha erfarne TV-profiler å rådføre seg med, sier Gounez.

Han har blant annet fått tips om at det er lurest å ha åpen eller lukket instagramprofil.

– Jeg har snakket mye med både Mario, Cristian Brennhovd og Caroline Nitter (andre Ex on the Beach-deltagere journ.anm.) om Instagram og fått tips om hva som er best å gjøre.

Mange Ex on the Beach-typer på BI

Guttene skal allerede denne uken reise til Oslo for å promotere den nye sesongen. Selv er de spente på hva som blir sendt på TV og ikke.

KLARE. Emre Gounez (21) og Mario Riera (24) er klare for premieren av enda en sesong av Ex on The Beach.

– Folk tenker at de som er med på reality er en egen type, men det finnes mange like typer på BI for eksempel. Du blir jo filmet 24 timer i døgnet i en måned, og så blir det klippet ned til 40 minutter hvor du er full halvparten av tiden. Det må folk huske når de ser på, sier Riera og legger til:

– Ex on the Beach er jo kronisk fylleangst. Du går liksom og venter på at angsten skal kicke inn to måneder etter det skjedde, for da er det på TV.

Til tross for kronisk fylleangst og stadige oslobesøk, går studiene sine gang. Gounez forteller han skal prøve å ha enda større fokus på studiene når premieren er overstått.

– Jeg har to godkjente arbeidskrav allerede, jeg, så dette er null stress, sier Riera med et lurt smil.

