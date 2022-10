I 2019 sa Öde Nerdrum i en velkjent NRK-reportasje at Bergen «overhodet ikke er en kulturby». Den ferske SHoT-undersøkelsen antyder derimot at studentene i byen synes noe annet.

Studentene i Bergen er ifølge SHoT-undersøkelsen mer tilfredse med kulturtilbudet i byen enn studentene i Oslo er. Studien viser at hele 74 prosent av studentene i Bergen er fornøyde, mot 53 prosent i Oslo. Mest fornøyde av alle byer i Norge, er imidlertid studentene i Trondheim. Her oppgir 82 prosent at de er til fornøyde med kulturtilbudet i byen.

SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og har som hovedformål å «belyse de psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig». Nesten 60.000 studenter har svart på undersøkelsen som skal fremme kunnskap om hvordan studenter har det.

Studvest har spurt både studenter og bransjefolk om hva de synes gjør Bergen spesiell som kulturby.

– Solide steder som leverer

I andre etasje på Cafè Opera sitter journalistikkstudentene Marthe Hagelien fra Oslo og Isac Bartvik fra Eidsvoll.

DET MESTE MAN TRENGER. Isac Bartvik synes Bergen tilbyr det meste man trenger innenfor kultur.

Hagelien forteller at hun benytter seg mye av kulturtilbudet i byen, mens Bartvik er noe mer beskjeden. Han benytter seg på langt nær ikke av kulturtilbudet i byen like mye som venninnen, men pleier å bli med på det som virker interessant.

– Jeg synes det er gøy, fordi veldig mange fra Oslo kommer til Bergen og sier de sånn: «Det er så lite å velge mellom og så dårlig og kjedelig og sånn», men jeg synes det Bergen har er noen veldig solide steder som alltid leverer. Så jeg er veldig fornøyd, sier Hagelien.

– Jeg er jo hun fra Oslo som har lyst til å flytte til Bergen og bli her.

FRA OSLO. Marthe Hagelien er fra Oslo, men er likevel mer fornøyd med kulturtilbudet i Bergen.

Bartvik er enig i at det er et bra kulturtilbud i Bergen, og mener det i hvert fall ikke står på mulighetene.

– Jeg føler byen har det meste man trenger. Bergen sentrum er knøttlite med tanke på at det er Norges nest største by, men du har jo klart å stappe ganske mye variert kulturtilbud innenfor et ganske lite område.

– Alle kulturplassene ligger liksom i nabolaget

Hulen er et kjent utested for mange studenter og er også drevet av studenter. Leder for Hulen, Sander Andre Fjærstad, er enig i at det kan være noe for alle i Bergen.

BREDT SPEKTER. Leder for Hulen, Sander Andre Fjærstad, trekker fram det brede spekteret av kultur i byen.

– Du har en mørk, rølpete grotte inne i berget under Nygårdsparken, også har du de litt mer striglete plassene for de som liker det.

Fjærstad tror også at det brede spekteret av kulturtilbud bidrar til at man ser studenter overalt på kulturinstitusjoner i byen. Han trekker også frem at Bergen er en mindre by enn Oslo.

– Alle kulturplassene ligger liksom i nabolaget. I Oslo har man ikke det privilegiet. Hulen og Cornertheateret er kanskje på «feil» side av byen, men det er uansett gangavstand. Jeg tror det gjør det lettere for folk å «reise mellom kulturer».

Uortodokse kombinasjoner

En organisasjon som har tatt i bruk Hulen som konsertarena, er bransjeorganisasjonen Brak.

– På festivalen Vill Vill Vest som vi arrangerer, var Hulen den scenen vi brukte som liksom var i «gokk», bare fordi det ikke er ett minutt unna å gå.

Det sier daglig leder for Brak i Bergen, Vegard Moberg. Han forteller at mange studenter benytter seg av deres tilbud og at de jobber for å være et bindeledd mellom fremtidige musikere og bransjen.

Moberg synes det mest spesielle med Bergen er at byen er stor nok til at den har mange interessante aktører – men liten nok til at det ikke blir isolerte miljøer.

– Alle de ulike sjangermiljøene er små nok til at det blir naturlig å samarbeide med hverandre, sier Brak-lederen.

– Du får litt uortodokse kombinasjoner. Dette er unikt for Bergen, at folk tør litt mer kanskje. Litt fordi de må, for ellers kan det bli litt kjedelig.

VIKTIG INGREDIENS. Vegard Moberg i BRAK forteller at studentene er en viktig ingrediens i bybildet.

Moberg opplever også at studentene er flinke til å engasjere seg.

– Studentene utgjør, spesielt i sentrum av byen, en viktig ingrediens i bybildet, og det blir nok tatt på alvor. Man er litt søkende i den alderen, og der har Bergen mye å by på når det gjelder nisjeaktige og alternative arrangementer.

Enkelt å få med seg det som skjer

Tilbake på Opera forteller Marthe Hagelien at hun synes det er lett å få med seg det som skjer i byen. Hun bemerker at det ikke bare er på Facebook det skjer, men også rundt om i gatene.

– Jeg synes folk er flinke til å henge opp plakater. Jeg er litt ekstra nysgjerrig, slik at jeg går og leser hva som står på dem Bergen har et såpass lite sentrum at man faktisk får med seg hvis de har skiftet ut plakaten på matbutikken i sentrum.

Hagelien skryter spesielt av konserttilbudet i Bergen, og forteller at hun ofte benytter seg av det.

– Hvis jeg ønsker å dra på en konsert i løpet av en uke finnes det nesten alltid noe å dra på.

Bartvik anbefaler å bli med på ting du kanskje ikke vet hva er.

– Hvis man ser et arrangement, og særlig hvis det er gratis, møt opp!

Begge kommer med et siste tips:

– Alle må løfte blikket og følge med på gatekunsten som er på fasadene i Bergen. Det er et ganske unikt gatekunsntnermiljø her, som popper opp litt her og der.

– Det er flere skjulte perler i Bergen.

– Jeg kan ikke helt skjønne at studentene er mer fornøyde i Bergen

Studvest har hørt med noen Oslo-folk hvorfor de mener Oslo er en god studentby for studentene.

Harald Nordbø, anmelderredaktør i Universitas

UNDERVURDERT. Harald Nordbø mener Oslo er en undervurder kulturby for studenter. FOTO: Universitas

– Jeg kan ikke helt skjønne at studentene er mer fornøyde i Bergen. Jeg mener Oslo er en undervurdert kulturby for studenter. Her har du jo alt, du finner de store teateroppsetningene og de store musikkscene. Det er jo også den største byen, og da blir det fort den mest mangfoldige.

Svømmebasseng, osloband som spilte på Dragefjellet minifestival tidligere i år

– Vi er enige med studentene i Bergen! Oslo er en flott studentby, men sabla dyr. Heldigvis studerte de fleste av oss i Bergen og kom tilbake til Oslo med diplomer og lovnader om høye lønninger.

Silje Lier, teatersjef for studentteateret Teater Neuf

STUDENTRABATT. Både de store teatrene og museene har gode studentrabatter, mener Silje Lier. FOTO: Runhild Heggem

– I Oslo kan studentene finne gratis kulturarrangementer på blant annet Blindern og studenthuset Chateau Neuf. Ellers i byen gir alle de store teatrene og museene gode studentrabatter og stort utvalg i kulturopplevelser.

Eline Moen, daglig leder av Samfunnet Bislet

FORNØYDE. Eline Moen opplever at studentene i Oslo er fornøyde. FOTO: Samfunnet Bislet

– Både medlemmene av studentforeningen som driver baren vår og våre kunder tar del i et stort fellesskap av Oslos studenter. Vi opplever at studentene som oppsøker Oslos kulturliv, er svært fornøyde.

