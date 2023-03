De identifiserer seg som et osloband, men da de skulle avslutte tiårsjubileumsturneen sin, var det ikke helt tilfeldig at det ble i Bergen.

Svømmebasseng fyller 10 år i år og feirer med sitt nye album «Før solen har gått ned». 11. mars ble jubileumsturneen avsluttet på Kulturhuset i Bergen. Det var ikke et tilfeldig valg, i hvert fall ikke helt tilfeldig, for hvis vi retter nesa ti år tilbake i tid, var det nemlig i Bergen det hele startet.

Det var i det herrens år 2013, og fire venner hadde booket et øvingslokale på Møhlenpris. De spilte sammen, likte det, spilte mer og enda litt til. Omsider ble det band av banden.

Likevel er Svømmebasseng fra Oslo, og mener det ikke er noen tvil om at de er et klassisk osloband. Men det var i Bergen det begynte og alle medlemmene har et forhold til Bergen gjennom diverse utdanningsinstitusjoner.

Bergen, mellomlanding og studieby

– Rekk opp hånda alle som har studert i Bergen!

– Telles Sonans?

De fire bandmedlemmene rekker opp hånda, men én finger er noe mer krokbøyd enn de andre. Fingerens eier er vokalist Lars Sandbakken. Hans tid i Bergen ble tilbragt på Sonans der han tok opp fag. Resten av studietiden fant sted på dokumentarfilmlinjen i Lillehammer.

SONAS: Vokalist Lars Sandbakken holder Sonans høyt, bokstavelig og billedlig talt.

– Jeg fikk faktisk fem i nynorsk til slutt, kan Sandbakken avsløre i dag.

Resten av bandet har til sammen vært innom det meste utdanningsbergen har å by på: Alt fra fysikk til musikkproduksjon.

Til sammen er Svømmebasseng en høyt utdannet gjeng. Bestående av en lege, psykolog, musikkteknolog, siviløkonom, dokumentarskaper og fysiker er Svømmebasseng klare for de fleste situasjoner i hverdagen.

Født i en konteiner på Møhlenpris

– For ti år siden hadde vi vår første bandøving i en konteiner på Møhlenpris, der BI ligger nå, sier Phillip Lindberg, som spiller synth.

Bandet besto da av fire medlemmer: brødrene Hans og Jens Heli, Phillip Lindberg og Jørgen Husom Tholens. Planen var egentlig å hete «Tang ping å spille punk».

Men banden la fort punken på hylla da Lindberg møtte opp på øvingslokalet med en synth under armen.

TILBAKE TIL GAMLE TRAKTER: Svømmebasseng ble startet i Bergen. Fra høyre: Lars Sanbakken (vokal), Hans Heli (bass), Jens Heli (gitar) og Phillip Lindberg (gitar og synth).

Selv om de kom sammen i Bergen, er historien lengre enn som så. De er alle er gamle kjenninger fra oppveksten i Oslo. De resterende medlemmene falt dermed naturlig inn sammen med gjengen i konteineren på Møhlenpris.

Etter at bandet hadde spilt ut noen skisser, ble disse sendt til Sandbakken i Lillehammer. Sandbakken påførte sin fløyelsmyke stemme på akkordene, og vipps, var Svømmebasseng født. Omsider spilte de inn en plate og skulle på sin første «turne», som i praksis var to hagefester, mens vokalist Sandbakken var på roadtrip i Tyskland.

– Så viktig syntes Lars to hagekonserter var, sier Jens Heli i dag.

Dermed fikk bandet inn sin andre vokalist, Ine Johnsen. Banden fra barndommen ble plutselig til et band.

LATTERFULL GJENG: Snøføyken stopper ikke latteren til gutta i Svømmebasseng.

– Når vi er inne på det, var ikke synthstativet på den «turneen» mammas gamle strykebrett? spør en latterfull Heli.

Tips og triks til Bergens studenter

Etter ti år i bransjen har Svømmebasseng opparbeidet seg god erfaring, og har flere tips å dele med andre håpefulle studenter med en musiker i magen.

– Vær nysgjerrig, kos dere og ha en god arbeidsmoral, kommer det kjapt fra Sandbakken.

– Et annet triks til leseren deres, hvis det er trangt på kontoen, bestill cava redbull. Det er ikke på noen menyer, så du kan finne på prisen selv, skyter Lindberg inn.

I tillegg til god arbeidsmoral og cava redbull, er tålmodighet en dyd som Svømmebasseng prissetter.

– Jeg var klar for å avslutte Øya-festivalen i 2013, fy faen jeg er glad det ikke skjedde, sier Lindberg med en latter.

For Svømmebasseng er det viktig å kose seg med musikken og ikke stresse med å toppe VG-lista.

Bandet er som nevnt ferdig utdannet, så det at de kan stå på egne ben gjør at Svømmebasseng ikke har det travelt med å lage «hitter».

BARNDOMSVENNER: Gjengen i Svømmebasseng har vært venner lenge.

Siden de først er på plass i Bergen, går Studvests utsendte inn for å føre samtalen inn på litt melankolsk bergensprat, slik at banden forhåpentligvis ville vurdere migrasjon til Vestlandets hovedstad. Det går så som så, gjengen tar ikke hintet, men de kan fortelle at Bergen by fortsatt har en plass ved hjerteroten.

– Hvorfor avslutter dere turneen i Bergen?

– Vi kan jo finne på et poetisk svar, men det er egentlig et resultat av praktikaliteter. Det ble bare sånn, men det er jo her vi startet, så vi avslutter på en måte sirkelen her. For denne gang.

EG VE TE BERGEN: Vått og kaldt og breiflabb overalt.

– Vi tar en titt i glasskula, hvordan ser fremtiden til Svømmebasseng ut?

– Det er vel bare å sette seg ned i godstolen å lage litt mer musikk da.

Svømmebasseng er også i gang med å bygge sitt eget hjemmestudio.

– Fra det provisoriske til det permanente. Svømmebasseng skal hjem.

