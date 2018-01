22. januar skrev Varg Folkmann et debattinnlegg om Norsk studentorganisasjon (NSO) i Studvest med tittelen «Hvem er dere, NSO?». Svaret er enkelt, vi er deg, vi er din medstudent, vi er studentene i hele Norge.



Vi er en nasjonal interesseorganisasjon, medlemslagene er NSO, vi eies av 30 studentdemokratier og jobber hver dag på vegne av disse for å være studentenes stemme opp mot regjering og storting.

Folkmann skriver at «NSO må kjempe kampene hvor studentene ser dem kjempe dem»? Hva er viktigst, at du ser oss kjempe, eller at alle studentene i Norge får de gjennomslagene de ønsker og forventer?

Som alle andre organisasjoner har vi våre styrker og svakheter. Som en politisk interesseorganisasjon som jobber på bestilling fra landsmøtet, består hver dag av prioriteringer og vurderinger. Gjennomgående for disse prioriteringene og vurderingene er at vi går for det vi mener er best for alle som studerer i Norge. Vår lobbyvirksomhet og politiske strategier er vår store styrke. Dette er det som bidrar til flest gjennomslag til det beste for de studentene vi representerer. Resultatene av vår virksomhet gjenspeiles i samtlige partiprogrammer, de siste årenes statsbudsjett og den nye regjeringsplattformen.

Folkmann sammenligner oss med Elevorganisasjonen (EO) og den jobben de har gjort for å få oppmerksomhet på fraværsgrensen. Det er virkelig imponerende å se hvilket engasjement EO har skapt blant elevene, men det har ikke gitt de det gjennomslaget de ønsker. Etter at forslaget om tilgang til studentombud falt med 2 stemmer i Stortinget har vi fortsatt å jobbe for at dette skal snu. Vi har kanskje ikke hatt noen store demonstrasjoner, eller et landsdekkende engasjement for å få Stortinget til å bytte mening, men allikevel har Arbeiderpartiet fremmet at lovforslaget skal stemmes over på nytt.

Folkmann og alle andre som studerer i Norge har fortsatt en gratis høyere utdanning. NSO har jobbet for å sikre at flere partier nå har blitt garantister for at utdanningen skal være gratis, og vi skal ha lik rett til utdanning Norge. Om ikke det er et tydelig gjennomslag for studentene, så vet ikke jeg.

Politisk påvirkning er komplisert, det tar lang tid, men vi gir oss aldri. Vi står på for at din studiehverdag og din livssituasjon skal bedres. Vi jobber kontinuerlig for at din hverdag skal bli enda bedre, og nå med en ny Regjeringsplattform vil vi ikke gi oss før studentene har et tryggere rettsvern, en sterke studentøkonomi og et bedre læringsmiljø enn hva vi har i dag.

Kommentarer

kommentarer