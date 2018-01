Apropos: Sjansen er stor for at du er enda en av dem som ikke aner hvordan man bruker uttrykket rett.

Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Klokken er 08:13, forelesningen begynner om to minutter. Vi kjemper oss gjennom de første 45 minuttene. Alle utenom meg har tilsynelatende sovet i dyp REM-søvn. Jeg sitter lys våken. Foreleseren åpnet atter en gang forelesningen med «i forhold til».

10:00, jeg løper i retning kafé Blom, må ha noe for å dempe smerten. «I forhold til», «I forhold til», «I forhold til»… «I forhold til den kaffen vi skulle ta på onsdag, Tore..?» «Hæ?». Midt i stormen og det plaskende regnet roper en kamerat til meg. Jeg vet ikke om jeg orker å svare han.

11:34, endelig hjemme, isolert fra all slags misbruk av sammenligningsuttrykk. Jeg blar opp på kapittel fire. Kausalitet i samfunnsvitenskapen. Men også her, i metodepensum på masternivå, selve kjernen av akademia, vet man ikke hvordan man skal bruke i forhold til.

Uttrykket skal brukes som et sammenligningsuttrykk når ikke enn lett kan brukes i stedet. En røff regel lyder som følgende: Bruker du «i forhold til» hvor man kan erstatte uttrykket med «sammenlignet med», ja, så bruker du det rett. Men da kan du også like gjerne bare si «sammenlignet med» og forbedre språket ditt drastisk.

Misbruken av uttrykket er godt etablert i både hverdagssjargong og akademia. Jeg har måttet forlate forelesninger fordi jeg får tinnitus hver gang en eller annen professor prøver å briljere med sitt flytende språk bestående av malplasserte tekstbindere. «I forhold til tallene ser vi at A tjener mer enn B», hvorfor bruker du ikke bare «ut i fra»?

Også mine likesinnede sørger stadig for å provosere meg. «I forhold til praten vår i går, hva tenker du?» Hva mener du? Ønsker du å sammenligne meg med ‘praten vår’? Eller ‘praten vår’ med hva jeg tenker?

Studvest publiserte nylig en sak om studenters misnøye med vokabularet til sine forelesere. Greit, jeg forventer ikke at du skal vite hva henseende betyr, men om du studerer ved UiB og ikke aner hva en kausal sammenheng eller ambivalens er, da kan ikke ordboken til UiO hjelpe deg heller.

Jeg forventer faktisk at du som student, professor eller ansatt ved universitetet vet hvordan man skal benytte seg av det norske språk. Mitt tips til Universitetet i Oslo og alle andre universitet i Norge er å skolere sine professorer i allmenn norsk språkbruk. Et lite seminar om tekstbindere hadde hjulpet mye. Slik unngår vi at forelesninger, fagbøker og samfunnsdebatt blir infiltrert av vranglærte ordakrobater som kaster rundt seg med sammenligningsuttrykk.

