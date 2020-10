LESERINNLEGG: Har fakultetsledelsen tatt inn over seg at de ber småforkjøla studenter ta valget mellom å møte på eksamen, eller ta eksamenen i sommerferien, nesten et år senere?

Det juridiske fakultet har besluttet at eksamenene skal gjennomføres fysisk på skolen, med mindre smittesituasjonen forverrer seg. Blir du smitta eller satt i pålagt karantene, vil du ikke kunne ta eksamen. Mulighetene for å ta eksamen på ny, er ikke før i august.



Vi fikk mail fra dekan Karl Harald Søvig forrige fredag med beskjeden: «Av hensyn til smittevernet vil fakultetet også starte opp en praksis med at det ikke skal være fysisk undervisning på et emne de to siste ukene før skoleeksamen. Fakultetet vil også oppfordre studentene til å begrense sin sosiale omgangskrets i samme periode.»

Hvorfor er det viktigere å gjennomføre en skoleeksamen, enn sørge for at studentene føler seg ivaretatt i den svært usikre situasjonen?

Studentene burde, som alle andre, ta sitt ansvar i å prøve å forhindre smittespredningen. Dette sier seg selv. Men, det er ikke lett som student å begrense omgangskretsen vår i den grad at muligheten for smitte elimineres. Mange har deltidsjobber som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor og forventes å møte opp til skift for eksempel i dagligvarebutikk. Mange av oss bor i kollektiv og kan ikke begrense kollektivet fra å dra på treningssenter, henge med venner eller ta bussen. Risikoen for å bli smitta eller havne i karantene, vil være der.

Jeg kan godt forstå ønsket om å holde eksamenen fysisk. Det er lettere å gi studentene helt like forutsetninger for å løse oppgaven, enn ved hjemmeeksamen. Men, det blir faktisk for dumt at fakultetet og studentene skal begrense seg ytterligere enn vi allerede gjør, for at skoleeksamen skal gjennomføres. Spesielt når det finnes et nesten likeverdig alternativ.

Vi leverer juridiske oppgaver nesten hver uke, har obligatoriske kursoppgaver som tilsvarer formatet til en hjemmeeksamen, og har også flere emner med hjemmeeksamen. Det er ingenting ved formatet til juridiske tekster, som tilsier at dere ikke vil kunne vurdere måloppnåelsen vår ved en hjemmeeksamen. Hvorfor har dere det store jaget på skoleeksamen da?



Har fakultetsledelsen tatt inn over seg at de ber småforkjøla studenter ta valget mellom å møte på eksamen, eller ta eksamenen i sommerferien, nesten et år senere? Jeg frykter at mange tar valget om å møte opp på eksamen.



Jussen; dette betyr for studentene deres. Velg modellen som inkludere alle, istedet for at de studentene som er uheldige nok å bli smitta, eller bli satt i lovpålagt karantene, faller utenfor. Velg hjemmeeksamen i høst.

