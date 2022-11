Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

I denne ukens utgave av Studvest kan du lese om Bergen kommunes testtjeneste av kjønnssykdommer for studenter: Studenten Amelia Gómez Snerte reagerer på lang ventetid for å teste seg for kjønnssykdommer.

Hun forteller at hun måtte vente flere timer i kø i et fullt venterom før hun fikk time. Engen Helsestasjon, som er den eneste helsestasjonen i Bergen sentrum hvor studenter kan teste seg for kjønnssykdommer, har kun åpent mandag til onsdag fra 14:00 til 18:00.

Alternativt kan man bestille en time hos fastlegen sin for å teste seg for kjønnssykdommer der.

En stor fastlegemangel, med påfølgende lange ventetider for å bytte til en fastlege i Bergen, gjør dette vanskelig. Bergens Tidende melder at det i perioder de siste årene har vært ingen ledige plasser hos byens 256 fastleger.

Poliklinikken for seksuelt overførbare sykdommer (SOI) på Haukeland sykehus er et annet alternativ for testing for studenter. Også her kan det være lang ventetid, ifølge seksjonsoverlege Turid Jorunn Thune. Private helseforetak som tilbyr legetimer, ligger i en prisklasse lite tilrettelagt for studentlommeboken.

Både helsetjenesten og byrådet bekrefter at det er ventetid når man skal teste seg på helsestasjonen.

– Studentene skal få veiledning og informasjon om egen seksualitet og et fullverdig testtilbud, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen til Studvest.

Samtidig kommer det fram at helsetjenesten for unge og studenter ikke vil bli prioritert framover i de trange, økonomiske tidene.

Med 35.000 studenter utgjør studentmassen over ti prosent av Bergens totale innbyggertall. At tilbudet for testing av kjønnssykdommer for studentmassen da effektivt begrenses til åpningstider tre dager i uken fra 14:00 til 18:00, er rett og slett ikke godt nok.

Om man har hatt ubeskyttet sex, skal man teste seg så fort som mulig etter at det har gått to uker. Da kan man raskt si ifra til dem man eventuelt har smittet, og få behandling, om man har testet positivt for en kjønnssykdom.

Tanken om et lavterskel drop-in tilbud til studentene er god. Dessverre er ikke kapasiteten god nok til å opprettholde et godt nok tilbud. Studentene burde heller ikke måtte sette av flere timer til å vente på å ta en enkel test.

Lange køer og ventetid gjør tilbudet mindre attraktivt for studentene. Det kan tvert imot heve terskelen for rask testing, noe som åpenbart er uheldig for en innbyggergruppe med seksuelt aktive mennesker hvor mange ikke er i fast forhold.

Denne høsten har også antallet gonoré-tilfeller økt betraktelig i Bergen. Dette understreker igjen poenget om viktigheten av at testtilbudet for kjønnssykdommer må forbedres. Jo flere som tester seg, desto mindre er sjansen for å spre kjønnssykdommene videre.

De ansatte på helsestasjonen gjør en iherdig innsats. Helsestasjonstilbudet på Engen må bli bedre – og da trengs mer penger. Det er på tide at politikerne prioriterer helsen til 35.000 mennesker som er og blir studentbyen Bergen.

