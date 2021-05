Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt regjeringen å gå over til trinn to i gjenåpningen av det norske samfunnet.

Regjeringen holdt fredag en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

Under pressekonferansen kom det frem at Regjeringen planlegger at landet skal gå over i trinn to av gjenåpningsplanen den den 27. mai.

Dette betyr flere lettelser for universiteter og høyskoler. I tillegg lettes det på restriksjonene for utesteder og besøksregler.

Flere studenter tilbake på campus

Statsminister Erna Solberg legger vekt på at tiltakene i trinn to er nasjonale, men at kommuner kan innføre strengere tiltak dersom det er nødvendig. Som et resultat kan det variere i restriksjonene rundt i landet i tiden fremover.

Likevel er statsministeren tydelig på at det skal skje endringer.

– Studenter ved universiteter og høyskoler skal være mer på campus. Det skal testes mer, og man skal kunne være mer tilstede, sier Solberg.

Kunnskapsminister Guri Melby forteller at prioriterer barn og unge på dette trinnet i gjenåpningen.

– Flere studenter ved fagskoler, høyskoler og universitet skal tilbake til mer fysisk undervisning når vi nå går inn i trinn to, forteller Melbye på pressekonferansen.

Utvidet skjenketider og flere på besøk

Skjenking blir tillatt til klokken 00.00 nasjonalt fra 27. mai. En etterlengtet og gledelig nyhet for mange studenter som har savnet utelivet.



I tillegg vil det heller ikke være nødvendig å kjøpe drikke til maten lenger, da kravet om matservering til alkohol bortfaller.

Samtidig vil det være mulig å ha flere gjester på besøk. Den nasjonale anbefalingen øker fra fem til ti gjester på besøk, så sant man klarer å overholde avstand til hverandre.

UTVIDER SKJENKETID. Fra 27. mai kan serveringssteder skjenke alkohol til klokken 00.00. ARKIVFOTO: Beate Felde

I privat leide lokaler kan nå 20 personer møtes innendørs, og 30 personer møtes utendørs. I offentlige lokaler kan opptil 50 personer møtes.

Regjeringens gjennomføring av trinn to økes også anbefalt gruppestørrelse for voksne over 20 år fra 10 til 20 deltakere innendørs, og fra 20 til 30 deltakere utendørs.

Denne endringen vil gjøre det enklere å kunne arrangere trening, breddeidrett og kultur -og fritidsaktiviteter.

Fraråder ikke lengre unødvendige reiser innenlands

En annen gledelig nyhet fra dagens pressekonferanse, er at det ikke lengre frarådes å foreta unødvendige reiser innenlands.

For studenter fra andre deler av landet betyr dette at de med god samvittighet kan reise hjem som de vil for å besøke både venner og familie. Anbefalingen for reiser innenlands gjelder fra i dag 21. mai.

Det gjøres også lettelser for tilreisende fra Schengen og EU til Norge, men Utenriksdepartementets fraråding av reiser globalt fra Norge forlenges til 1. juli.

– Selv om det kommer lettelser nasjonalt, kan det bli behov for å slå ned utbrudd lokalt, forteller Erna Solberg.

