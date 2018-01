Endelig er våren her, og listen over arrangementer er lang. For å gjøre det enklere for deg, har kulturredaksjonen valgt ut høydepunkter vi mener du bør skrive inn i kalenderen allerede nå.

JANUAR

Bastard Son Of Buddha

Det Akademiske Kvarter, 27. januar

De har satt publikumsrekorder både på Kvarteret og Hulen. Med sine spektakulære sceneshow skaper de en unik atmosfære der de spiller. Bandmedlemmene er erfarne, noe som gjør at vi publikum mest sannsynlig får valuta for pengene. Vi gleder oss!

All the Money in the World

Premiere 26. januar

Denne filmen tar utgangspunkt i historien til en av verdens første dollarmilliardærer. Jean Paul Gettys barnebarn ble kidnappet i Italia. Med skuespillere som Mark Wahlberg og Michelle Williams tror vi du bør planlegge popcorn-kjøp i studentbudsjettet.

Åpningsmøte: Klimakoma

Grieghallen, 26. januar, 18:00

Studentersamfunnet i Bergen åpner året med et særdeles spennende tema. I tillegg til å ha programslipp der vårens arrangementer annonseres, skal de snakke om en av de største utfordringene verden står overfor i dag – klimakrisen. Til samtalen har de invitert flere eksperter på området, og etterpå kan du få med deg konsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

Akttegning i Tårnsalen

KODE 4, 31. janauar, 18:00

Har du en indre kunstner i deg? Denne torsdagen inviterer Studentersamfunnet erfarne og amatører til akttegning. Der kommer det en modell som skal kle av seg for kunsten. Dette er arrangementet for deg som ønsker en onsdag litt utenom det vanlige.

FEBRUAR

I, Tonya

Premiere 2. februar

Mange har hørt om historien til Tonya Harding under vinter-OL på Lillehammer. Nå har historien til denne kontroversielle kvinnen blitt filmatisert.

Avocaddiction

Det Akademiske Kvarter, 6. februar, 18:00

Ingen spiser mer avocado enn nordmenn, men vet vi egentlig hva som ligger bak importen av denne frukten? Den stive prisen, høye importen og miljøavtrykket den legger bak seg skal diskuteres når Studentersamfunnet stiller med debatt om saken. Det tror vi blir spennende!

Kræsjkurs i kjærleik II

Det Akademiske Kvarter, 7. februar, 18:00

I høst hadde studentene mulighet til å lære mer om kjærlighet gjennom Studentersamfunnet. Nå fyrer de i gang et nytt kurs. Til å lære deg opp har de invitert spennende eksperter. Et tips for deg som er ute etter å finne «the one».

Turbonegro

USF Verftet, 10. Februar

Vil du ha en god dose med energi fra scenen og en gjeng med ville fans rundt deg, er det Turbonegro du skal se i februar. Samme måned slipper de også nytt album. Det blir garantert høylytt på Verftet denne lørdagen.

Speeddating

Det Akademiske Kvarter, 14. februar, 18:00

Årets mest romantiske dag nærmer seg, og mange står uten følge. For å fikse opp i dette arrangerer Studentersamfunnet speeddating for deg som ønsker å gjøre mer enn å swipe på Tinder.

OnklP & de fjerne slektningene

Hulen, 23. februar

Vil du ha en konsert litt utenom det vanlige, er det den intime scenen i Olaf Ryes vei du skal ta turen til i februar. Slekta inntar scenen med nytt album og mest sannsynlig nye stunts. Vi gleder oss til «Styggen på ryggen», men også mange flere spreke låter.

The Looming Tower

Amazon Prime 28. februar

Denne serien skal omhandle en rekke hendelser i forkant av terrorangrepet 11. september og krigen i Irak. Temaet i seg selv er kontroversielt og traileren ser svært lovende ut. Vi tror dette er en av seriene det vil være verdt å følge med på i vår.

MARS

UKEN

1-18. mars

Studenter står bak Vestlandets nest største kulturfestival. Den arrangeres bare annenhvert år og i 2018 skjer det. I mars kan du få med deg både UKErevy, DDE, Aurora og The Game. Vi gleder oss vilt mye!

Dagny

USF Verftet, 3. Mars

I 2017 leverte Dagny flere listefavoritter og dama er også noe å få med seg på scenen. Vi ønsker oss «More, More, More» og synger gjerne med på «Fool’s Gold». Et tips er å få med seg singelen «Love You Like That». hvis du ikke allerede har den på lista.

Kvelertak

Garage, 3. Mars

De er tilbake! For tiden spiller de store arenakonserter sammen med Metallica, men mellom slagene fyrer de opp til fest på et par utvalgte arenaer i Norge. Det er sjelden anledning til å oppleve Kvelertak så intimt. Absolutt noe du bør få med deg.

Helhus: The Great Gatsby

Det Akademiske Kvarter, 3. mars, 21:00

Studentersamfunnet frister med glitter og glam på Kvarteret denne kvelden. Vi ser for oss dette blir en kveld å få med seg. Finn frem ditt mest lukseriøse antrekk!

Russland 2018: En verdig vert

Det Akademiske Kvarter, 21. mars, 18:00

I sommer braker det løs med fotball-VM i Russland. Mange mener de ikke skulle fått lov til å arrangere. For å diskutere denne problematikken har Studentersamfunnet invitert to journalister som kan mye om temaet. Vi tror dette blir spennende for flere enn de fotballfrelste.

Death Wish

Premiere i mars

Bruce Willis er tilbake i nytt actiondrama. I denne filmen spiller han en hevngjerrig far som vil hevne at familien hans er revet fra hverandre på grunn av voldelige handlinger.

APRIL

Susanne Sundfør

Grieghallen, 8. og 9. april

Det blir ikke bare én konsert, men to stykker, når Sundfør i april trer inn på scenen i Grieghallen. På en unik måte begeistrer hun sitt publikum gjennom en unik sceneproduksjon. Hvis du vil ha en ekte kunstnerisk opplevelse, er dette stedet å ta turen.

Sondre Justad

USF Verftet, 14. april

Han reiv oss virkelig i hjertet og er nå tilbake med nytt album. I midten av april står Justad på USF Verftet og er klar for å fenge sitt publikum med sin nordnorske stemmen. Sammen med seg har han også sitt nye album. Det er vi spente på!

Helhus: Stjernekrig

Det Akademiske Kvarter, 14. april, 21:00

Star Wars kommer til Kvarteret! De frister med at du skal få oppleve alle dine favorittplasser i universet. Vi ser frem til å se spreke kostymer, et velkjent soundtrack og Star Wars-eksperter.

Ondt Blod

Det Akademiske Kvarter, 13. april

Scenen i Teglverket får besøk av et heavy band med nordnorske røtter. Dersom du trenger å få ut litt frustrasjon i eksamensperioden, er dette stedet å være.

MAI

Helhus: Øl, mat og sex

Det Akademiske Kvarter, 5. mai, 21:00

Vi viser til tittelen og tenker dette er tre ting studenter er interesserte i og setter pris på (hehe). I løpet av kvelden skal du få muligheten til å smake på ulike matretter og forskjellige typer øl.

KOMMER I LØPET AV VÅREN

Westworld – sesong 2

Planlagt premiere våren 2018

Det er mørkt. Det er spennende. Og det er vilt. Serien basert på filmen fra 1973 med samme navn, kommer nå med en sesong to. Den første sesongen ble avsluttet med mange ubesvarte spørsmål. Hvis du ikke allerede har sett sesong 1, bør du slå deg ned i sofaen før neste sesong har premiere.

Kommentarer

kommentarer