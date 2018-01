– UKEN, ja. Det blir gøy! Jeg husker at sist vi spilte der hadde vi med korpset deres på cirka 30 mann, pluss norgesmesteren i Flatland BMX hoppende rundt på scenen. Det var vittig, sier Fredrik Saroea, vokalist i Datarock.

Studvest møter vokalisten på Café Opera. Han kan fortelle at bandet gleder seg til å opptre under UKEN18, som går av stabelen i mars. De er ikke alene om å glede seg til konserten.

– Jeg synes det er utrolig gøy og fullstendig passende at Datarock setter punktum for den 17 dager lange festivalen. De er kjent for å lage forrykende stemning på scenen, og siden dette er første konserten i Bergen på fire år regner jeg med at det blir ekstra mye energi, sier UKEN-sjef, Henrik Lund.

Datarock skal spille 17. mars i aulaen på Norges Handelshøyskole (NHH). Artister som Aurora, DDE og Ary har allerede blitt bekreftet til festivalen som arrangeres i regi av studenter fra hovedsakelig NHH. De senere årene har imidlertid UKEN tatt til seg studenter fra resten av Bergen i arrangeringen av festivalen.

– Det er en bra scene, så det blir fett, sier Saroea.

Skal vise fram nytt konsept

Vokalisten forteller at det er lenge siden bandet har gitt ut nytt materiale. Først nå, etter ni år, gir de ut ny musikk.

– Frem til for noen år siden gikk vi på autopilot, deretter tok vi pause og kom fram til at vi trengte å gjøre noe nytt. Vi oppdaget at vi ikke er 27 år lenger og at det var på tide med et nytt kapittel i Datarocks karriere, forklarer Saroea.

Videre kan han fortelle at publikum under UKEN nok vil få en litt ny opplevelse av Datarock. Saroea beskriver den nye sounden som «ærlig» og «mørkere», samtidig som han presiserer at både den gjenkjennelige humoren og energien fremdeles er til stede.

– Under UKEN blir det mye nytt materiale, men selvfølgelig også noen klassikere. Det blir jævlig spennende å se reaksjonen til folk, og jeg håper selvfølgelig det nye materialet blir godt tatt imot, sier han.

– Blir et sinnssykt trøkk i Aulaen

Mange kjenner nok Datarock igjen gjennom de røde joggedressene. Saroea forteller at disse nå er svarte, noe han mener passer inn i deres nye pakke.

I tillegg til et nytt visuelt uttrykk har alle de originale medlemmene i bandet samlet seg igjen.

– Det blir litt som da vi lagde musikk sammen som små. Vi har funnet tilbake til den der «nørdegjengen» som lager musikken vi selv liker – ikke musikken for et tenkt marked, forklarer Saroea.

Arrangementssjef i UKEN, Kaja Røttingsnes, sier hun gleder seg til å bli kjent med den nye og mørkere versjonen av Datarock.

– Jeg er utrolig glad for at Datarock har lyst til å komme til UKEN. Sammen med de artistene vi allerede har, blir det en god miks av talenter og etablerte artister, både fra Norge og utlandet. Det kommer til å bli et sinnssykt trøkk i Aulaen, sier hun.

