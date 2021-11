I januar blir det nye Kjernestyret i Norges Handelshøyskole Studentforening (NHHS) valgt. Stijn van Oorschot er ny leder for Kjernestyret og Amund Hannveik er ny informasjonsansvarlig.

De forteller at det har vært gøy å bli valgt til kjernestyret og hvor kjekt det er å kunne gjøre studentforeningen bedre.

Stilte alene

Som oftest stiller en blokk til alle vervene i Kjernestyret. Oorschot stilte til ledervervet med blokken Origo. Hannevik stilte derimot til vervet informasjonsansvarlig som enkelkandidat.

Han forteller at det var skummelt å stille til et verv alene, men at det føltes mindre skummelt fordi lederen for det nåværende Kjernestyret stilte som enkeltkandidat i fjor.

Han legger til at han har fått god støtte av venner og bekjente og at blokken Origo tok han fint imot når han stilte til valget.

NY LEDER. Stijn van Oorschot er ny leder for NHHS sitt kjernestyre.

– Det er ikke noe meg mot dem, sier Hannevik.

Når det gjelder å samarbeide med et styre, hvor alle andre har stilt sammen blokk, syntes Hannveik det går supert.

– Det hadde vært lite effektivt hvis vi skulle ha kranglet hele tiden, legger Oorschot til.

Han synes det er bra at folk tør å stille som enkeltkandidater, og håper det kan senke terskelen for fremtidige valg.

Føler på ansvaret

Oorschot føler på et stort ansvar som ny leder. Han sier at ingen i kjernestyret vet hva man skal forvente, men at rollen som leder er en såpass bred rolle at alle går ut med forskjellige erfaringer.

– Norges mest aktive studentforening er ikke noe man tar lett på, men vi skal prøve å gjøre vårt beste, sier han.

Den nye styrelederen legger til at han har tro på at de skal klare dette sammen.

UTEN BLOKK. Amund Hannveik er ny informasjonsansvarlig, og stilte som enkeltkandidat.

Videre forteller det nye Kjernestyret at førsteprioritet i januar blir å få studentorganisasjonen i fullstendig normalt drift igjen.

Oorschot forklarer at 2021 har vært preget av pandemi og gjenåpning-prosesser, og at de derfor håper på å få økt studentengasjementet.

Målet er å få inn flest mulig studenter som har gått glipp av ett og et halvt år med sosialisering. Ved å ha fokus på inkludering og åpne studentgrupper, håper Kjernestyret på å få økt studentengasjementet.

Hannevik forklarer at et annet mål er å sørge for at ting skal bli mer bærekraftig og miljøvennlig. Blant annet øker de budsjettene slik at det blir lettere å velge vegetaralternativet, samtidig som de skal jobbe for bedre avfallssortering.

Oorschot sier at de gleder seg til å ta fatt på arbeidet, og til “sentrumstudentente” har han en oppfordring.

– Sentrumstudentene er hjertelig velkommen til oss!

Valgoppslutning:

23,8 prosent stemte i årets NHHS-valg, med totalt 851 stemmer.

I fjor var det cirka 45 prosent som stemte.

Amund Hannevik vant med 449 stemmer mot motkandidaten for vervet Informasjonsansvarlig.

Kjernestyret 2022:

Leder: Stijn van Oorschot

Fagpolitisk ansvarlig: Ingrid Helen Heimark

Økonomiansvarlig: Adrian Bertelsen

Informasjonsansvarlig: Amund Hannevik

Markedsansvarlig: Henrik Hurlen

Eksternansvarlig: Elisabeth Fjelltun Nilsen

Internansvarlig: Marius Nicolai Berntsen

Prosjektansvarlig: Marie Andersen

Kommentarer

kommentarer