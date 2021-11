Både NSO og VT er svært skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Mandag 8. november la regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjettet 2022.

Tuva Todnem Lund, leder for Norsk Studentrganisasjon (NSO), sier i en pressemelding at de er svært skuffet over forslaget.

– Dette budsjettet mangler helt satsning på studenter. Studentene hadde forventet at den nye regjeringen ville satse på studentene, men nå kommer fasiten, vi er glemt. Regjeringen ville satse på vanlige folk, er ikke det norske studenter? spør Todnem Lund i pressemeldingen.

Hadde forventninger

Helena Haldorsen, leder for Velferdstinget Vest (VT), forteller at de hadde store forventninger for statsbudsjettet.

– Det ble gitt flere lovnader i løpet av valgkampen som vi hadde forventet at partiene skulle forplikte seg til, sier hun.

Haldorsen forklarer at Arbeiderpartiet (Ap) lovet økt studiestøtte, og Senterpartiet (Sp) kom med løfter om økt kjøpekraft for studenter, som ikke er inkludert i budsjettforslaget.

Samtidig viser hun forståelse for at ikke alle valgløfter kan legges inn i det første budsjettet.

– Men man ser at utdanningssektoren og studenter i en helhet har tapt litt her, understreker Haldorsen.

– Handler om signalet

Haldorsen forteller at det nødvendigvis ikke er bergensstudentene som vil kjenne det hardest om forslaget går gjennom.

FORVENTET MER. H elena Haldorsen, leder for Velferdstinget Vest (VT), forteller at de hadde høye forventninger til statsbudsjettet. ARKIVFOTO: Natálie Nováková

– Enhver student vil ikke kjenne dette på kroppen, men det handler om signaleffekten som blir sendt ut fra regjeringen.

Blant annet legger hun vekt på at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ikke er villig til å diskutere studiestøtten til studentene.

Likevel er ikke Haldorsen bare misfornøyd med budsjettforslaget.

– Det er bra med 100 prosent momskompensasjon i idrett og kultur! Dette er bra for de store organisasjonene som betaler moms slik som Det Akademiske Kvarter, BTS, Studentersamfunnet, sier hun.

Ønsker endring

– Studentene hadde forventet at den nye regjeringen leverte på valgløftene de gav oss studenter. Nå står studentene igjen som tapere. Nå forventer vi at SV og resten av opposisjonen gjør det motsatte av regjeringen, og prioriterer studentene, sier Todnem Lund.

Haldorsen har en klar oppfordring til den nye regjeringen.

– Fest studentene til en og 1,5 ganger grunnbeløp i folketrygden og sørg for en oppgradering av studentboligene.

Hun mener studentene har vært taperne de siste åtte årene, og om dette blir tilfellet for nye fire år, kommer flere studenter til å leve under fattigdomsgrensen.

