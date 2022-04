Fra 28. mars til 1. april er det studentparlamentsvalg for NLA Høgskulen (NLA). Tolv representanter skal velges fra høyskolens fire studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo. I tillegg er det syv varaplasser.

Av de 13 kandidatene som er på valglisten, kommer fire av dem fra avdeling Sandviken.

– Spesielt i år er at tre av kandidatene som stiller er internasjonale studenter, forteller Susanne Sævdal Bere, organisasjonskonsulent ved NLA.

Viktig å integrere internasjonale studenter

Madhu Bilas Neupane (36) og Abednego Akwasi Asante Aseidu (34) er to av dem. Begge tar en master i interkulturelle studier ved campus i Sandviken.

– Studenter har en travel hverdag der mange både jobber og studerer, og det er viktig for meg å jobbe for at studenter får best mulig studietid, tross travel hverdag. Jeg vil også jobbe for et godt akademisk miljø for studentene, sier Neupane.

AKADEMISK MILJØ. For Madhu Bilas Neupane er blant annet et godt akademisk miljø for studentene viktig. FOTO: Lea Sofie Westad

Han er fra Nepal og har som student i hjemlandet Sri Lanka og i Thailand engasjert seg mye i studentpolitikk- og arbeid. Nå prøver han å lære seg norsk og setter seg inn i det skolesystemet.

– Jeg vil bidra og lære mer om hvordan vi kan integrere internasjonale studenter. Internasjonale studenter er ofte veldig motiverte, men går ofte gjennom flere prosesser, både økonomiske og mentale, enn norske.

Også Aseidu brenner for integrering. Han ønsker å være en stemme for alle studenter.

– Min motivasjon for å være i Studentparlamentet er å kunne jobbe for god studentvelferd uansett hvor man kommer fra og hvilken bakgrunn man har.

STUDENTVELFERD. For Abednego Akwasi Asante Aseidu er et godt velferdstilbud for alle studenter uansett hvilken balgrunn man har. FOTO: Lea Sofie Westad

Aseidu er leder i studentrådet i Sandviken og opplever at pandemien har satt sine preg på studenthverdagen.

– Når jeg snakker med andre studenter, forteller mange meg at de knapt kjenner hverandre, eller hvert fall under den verste delen av pandemien. Jeg vil jobbe for mer aktiviteter, kanskje gjennom aktivitetsfond, større seminarer og lignende, sier han.

Begge to ser fra til å lære mer om de blir valgt inn i parlamentstyret.

Stiller til gjenvalg

Vår Eline Nilsen (23) ble innstilt som leder av parlamentstyre i 2021. Hun studerer interkulturell forståelse på NLA Sandviken. Hun stiller nå til gjenvalg.

STUDENTDEMOKRATI. Vår Eline Nilsen stiller til gjenvalg som leder for Studentparlamentet.

– Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å fortsette arbeidet i studentdemokratiet på NLA. Det har vært gøy og jeg ønsker å gjøre enda mer, forteller hun til Studvest.

Gjennom sitt år i Studentparlamentet har hun likt å se hvordan arbeidet de gjør gir noe tilbake til studentene og er takknemlig for alle menneskene hun møter og jobber med.

Vil være en stemme for teologistudenter

– Jeg ønsker å representere teologistudentene. NLA er en kristen skole, ikke at jeg er bekymret for å bli vasket ut, men tror det kan bli fint å være en stemme for studentene.

Det sier Nikolai Nilsen Bjerke (21), som går første året på sin bachelor i praktisk teologi og ledelse. Han forteller han stilte delvis av tilfeldigheter.

PÅ TVERS. Nikolai Nilsen Bjerke håper på å bli lagt inn for å kunne snakke for studentene. FOTO: Lea Sofie Westad

– Studentparlamentet hadde en dag der de stekte vafler og fortalte om seg selv og så oppfordret en kompis meg til å stille, så da ble det sånn.

Han håper på å bli valgt inn for å kunne snakke studenters sak og jobbe på tvers av de ulike studiestedene.

