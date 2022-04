Saken oppdateres!

Torsdag 28. april er det klart at Realistlista har fått flest stemmer under årets studentvalg ved Universitetet i Bergen med 27 prosent av stemmene. Kun 0,2 prosentpoeng bak ligger Venstrealliansen med 26,8 prosent. De har vunnet de siste årene.

Dette betyr at valgoppslutningen for Realistlista har økt med 17,2 prosentpoeng siden i fjor. Da fikk de 9,8 prosent av studentstemmene.

– Det er ekstraordinært at en liste gjør en så stor snuoperasjon på ett år. De har to representanter inne i nåværende periode, og nå får de syv. Det er godt jobbet, sier leder for årets valgstyre, Oscar dos Santos Kvalsvik.

Årets studentparlamentsvalgoppslutning er på 13,5 prosent. Dette er over fire prosentpoeng høyere enn i 2021.

Generell Studieallianse fikk færrest antall stemmer, med 4,4 prosent.

Sosialdemokratisk liste ble den tredje største listen med 15,3 prosent av stemmene, mens Grønn Liste fikk et knippe flere stemmer enn Moderat Liste på rundt 13 prosent.

Plassene i Universitetsstyret går til Ole Jacob Broch og Ingrid Borvik. De tar over etter Gard Aasmund Skulstad Johanson og Cora Gabrielle Møller Jensen, som har sittet rundt rektors bord i henholdsvis tre og to år.

Valgoppslutningen for den kvinnelig styrerepresentant var noe høyere enn den mannlige, med henholdsvis 8,9 prosent og 8,2 prosent. Tallene viser at 16 prosent stemte blankt i universitetsstyrevalget.

Mario de la Ossa og Johanna Engh blir dermed førstevaraer for universitetsstyrestudentene, etterfulgt av Lars Henrik Øberg og Binin Tielaco som andrevaraer.

Valgstyrelederen er klar på at Universitetsstyret er i gode hender med Broch og Borvik som studentenes representanter i universitets øverste organ.

VALGVINNERE. Ingrid Borvik og Ole Jacob Broch fikk flest stemmer i universitetsstyrevalget. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Samtidig vil jeg skryte av Johanna og Mario som er de første som stiller fra Fakultet for kunst, musikk og design. De har gjort et godt arbeid, sier han og legger til:

– Og det har dessuten vært et knallbra arbeid av Lars Henrik og Benin som har stilt alene.

Kontinuerlig arbeid

Kvalsvik uttrykker at han er fornøyd med valgoppslutningen i studentparlamentsvalget på 13,5 prosent, som er høyere enn i fjor, men lavere enn i 2020 med 15 prosent.

VALG. Årets valgstyreleder, Oscar dos Santos Kvalsvik, er fornøyd med oppslutningen. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

Han legger til at det har vært et utfordrende år for hele studentdemokratiet, og at det er kjekt å se at innsatsen blir synlig.

Studvest har tidligere stilt spørsmål ved den lave oppslutningen i fjorårets valg.

– Samtidig er det et kontinuerlig arbeid for Studentplarlamentet og valgstyret å forbedre tallet til neste år.

