Studenten Kira Salomons og og Kim Fredrik Moberg har startet en innsamling av klær, leker, mat, kjøkkenutstyr og gavekort.

Det var lørdag for en god uke siden de to pratet om hvordan de kunne hjelpe andre i førjulstiden. I fjor gjorde Moberg det samme, og responsen den gang var stor og han ønsket å gjøre noe mer.

– Det var masse triste og vonde meldinger, så tenkte jeg at jeg ikke klarer å si meg fornøyd med å bare gi bort litt klær og ville gjøre det litt større. Det betydde veldig mye både for de og for meg for å gjøre det.

Han fikk både kollegaer og venner til å samarbeide og gå sammen. Nå har han som ønske at en slik innsamling skal bli tradisjon.

– I år er Kira også med. Hun er student og kjenner flere i det miljøet, forklarer Moberg.

Fått mange hendvendelser

Landets mange matsentraler opplyser at det har vært en økning av folk som ber om hjelp til mat, i følge TV2. Salomons og Moberg har merket at hendvendelsene utenfra har blitt mange.

Annonsen ble lagt ut på mandag forrige uke og har på denne tiden fått over 30 henvendelser.

De har også fått en del meldinger fra folk utenfor Bergen, og må vurdere hvor stor kapasiteten er for å hjelpe dem.

SAMLER INN. Innsamlerne har fått flere hendvendelser – også fra folk utenfor Bergen.

– Folk sender lange meldinger om at det er vanskelig å spørre og forteller litt om situasjonen sin. Det er veldig vondt å lese, sier Salomons.

Moberg legger til:

– Folkene som spør om hjelp er ikke alltid slik som folk tror, vil jeg si. Det er ofte folk som har vært uheldig og havnet i en kinkig situasjon.

De tror også at det er tyngre i år på grunn av dyr strøm og generelt høyere priser. Til nå er det flest venner, bekjente og familie som har bidratt med ulike ting. I tillegg har de opprettet en innsamling hvor pengene skal gå til gavekort i matbutikker, julemat og eventuelle julegaver.

– Hovedsakelig viser det seg at folk trenger mat, påpeker Salomons.

De forteller at det ikke er store ting folk spør etter. Ofte handler det bare om å få ekstra mat på bordet eller få noe ved i ovnen nå når strømprisene er så høye.

Nå oppfordrer de andre til å gi og minner om at det ikke skal mye til for å glede andre.

– De fleste er i en situasjon der man har litt ekstra til overs. Det er ikke mer enn en 50-lapp som skal til for å gjøre noen sin jul bedre.

