Forrige uke vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) at forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er persona non grata. Det betyr i praksis at han ikke er ønsket på campusen til universitetet.

Nå går studentutvalgene fra Juridisk, Humanioria og Medisinsk fakultet ved UiB imot vedtaket til Studentparlamentet:

– Vi synes det er skuffende og litt pinlig, sier Victor Botnevik, leder for Juridisk Studentutvalg (JSU).

– Ikke veien å gå

Studentutvalget har, sammen med Humanistisk studentutvalg (HSU) og Medisinsk studentutvalg (MEDSU), vedtatt å ikke følge det mye omtalte persona non grata-vedtaket til Studentparlamentet.

– Vi er først og fremst ikke enig i mye av det Borten Moe sier, men å ekskludere han fra campus er ikke konstruktivt og ikke veien å gå i det hele tatt, sier Botnevik til Studvest.

I en uttalelse kritiserer de vedtaket for å ikke være bredt nok forankret i studentmassen, og poengterer at statsråd Borten Moe er velkommen til deres fakultet.

– Saken har fått mye oppmerksomhet. Er ikke det positivt for studentene?

– Den har fått mye oppmerksomhet, men på litt feil grunnlag. Jada, du kan lese Oline Sæther (leder i Studentparlamentet ved UiO journ.anm.) i Morgenbladet og Dagsnytt 18, svarer Botnevik og legger til:

– Men hva er det vi snakker om? Vi snakker ikke om studentpolitikk. Vi snakker om forholdet mellom ministeren og studentene, og det er ikke det vi vil snakke om.

Utvalgslederene er bekymret for at man nå har «brukt opp» mulighetene med nasjonal offentlig oppmerksomhet.

– Jada, det er kjekt at studentene blir snakket om, men vi snakker om de gale tingene, sier Botnevik.

Foreslår andre alternativer

Leder for MEDSU, Vegard Slettvoll, mener det er fint med oppmerksomhet for saken, men synes ikke «det å nekte folk adgang på universitetet» hører hjemme i akademia, selv om man er uenig i politikken som er ført av forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Tenker Studentparlamentet at vi skal dra ned til HVL eller til Oslo for å møte ministeren der, spør Sigurd Meklenborg-Salvesen (til høyre). Fra venstre: Victor Botnevik og Vegard Slettvoll.

– Hva kunne SP heller ha gjort?

– Vi tenker at Studentparlamentet for eksempel kunne, i ytterste konsekvens, ha vedtatt at de ønsket at Ola Borten Moe skulle gå av, sier han.

Han tror en slik reaksjon hadde fått omtrent like mye oppmerksomhet, men at det likevel holder mulighetene åpne til å møte ministeren hvis han kommer til UiB.

– Når man velger å ikke tale vår sak med ministeren her i Bergen, hvor skal man tale med han da? Tenker Studentparlamentet at vi skal dra ned til HVL eller til Oslo for å møte ministeren der, spør Meklenborg-Salvesen.

Ønsker størrre moderasjon

– Bidrar det til å skape splittelse i studentstemmen at dere nå går ut mot Studentparlamentet?

– Vi er jo tillitsvalgt for alle våre studenter fra vårt fakultet, så vi taler deres sak, sier Slettvoll og poengterer at utvalgene er selvstyrte. Han legger til:

– Studentpolitkken er gjerne en liten kjerne som er veldig engasjerte, men majoriteten er ikke så veldig involverte. I år var det skarve 13 prosent som stemte ved valget.

Botnevik er enig, og mener Studentparlamentet har vedtatt en relativt radikal resolusjon uten å forhøre seg med majoriteten.

– Her er det et lite flertall som har vedtatt en resolusjon som har noe å si for 20.000 studenter hvorav nesten 90 prosent ikke har stemt. Det er kanskje noe som burde tilsi større moderasjon hos Studentparlamentet, mener han.

Studentparlamentet: Engasjement fra studentene selv

Aksel Haukom er avtroppende leder for Studentparlamentet. Han mener ikke at vedtaket er feil vei å gå, og er uenig i at Studentparlamentet har et legitimitetsproblem.

– Vi representerer en bredde av ideologier og meninger, det har vi alltid gjort. I den grad vi kan, representerer vi så mange studenter som mulig.

Han mener den store bredden i meningsmangfold blant representantene er viktigere enn oppslutningen.

– Jeg tror ikke det er oppslutningen vi skal se på.

Haukom understreker at dersom studenter ikke føler seg representert i parlamentet, kan alle studenter ved UiB både stemme og stille til valg – også de som nå er kritiske til parlamentet.

– Man kan heller ikke regne med at enkeltmeninger trumfer det som 2800 studenter har valgt frem.

Studentparlamentslederen mener at parlamentet mandat til å vedta Borten Moe som persona non grata fordi engasjementet kommer fra studentene selv.

– Vedtaket ble vedtatt kun noen dager etter UiO sitt. Hvordan vet dere at det er dette studentene i Bergen mener er det riktige å gjøre?

– At Realistlista er de som har kommet med forslaget, viser at dette er et studentperspektiv. De har en bred fakultetsmessig sammensetning og er en gruppe studenter som er veldig engasjert.

Haukom forteller videre at vedtaket ikke bærer preg av ideologi, men heller av «sultne studenter og studenter som fryser hjemme».

– Blir maten billigere eller leiligheten varmere av at Ola Borten Moe er uønsket på UiB?

– Det gikk jo én dag, og så fikk vi mer penger.

– Mener du at statsbudsjettet er et resultat av vedtaket?

– Det er vanskelig å si. Men det viser jo at når man skriker høyt, blir det satt på agendaen på lik linje med andre grupper i samfunnet som ikke har mye å rutte med.

– Studentene har blitt hørt

Haukom er fornøyd med vedtaket og den nasjonale diskusjonen som har kommet i ettertid og forteller at han har hatt løpende kommunikasjon med Kunnskapsdepartementet siden.

– Det var viktig for oss å få ut budskapet. Hva er budskapet? Vi er misfornøyde. Studentene har blitt hørt.

– Hvis Ola Borten Moe kommer til Bergen, møter du han?

– Nei.

– Hvordan skal dere ha en dialog, da?

– Jeg vil møte han, men ikke på universitetet. Det er viktig å spesifisere. Det er viktig for oss å ikke ha han her.

– Så du er åpen for å møte han utenfor universitetet i Bergen?

– Ja, det må man være.

